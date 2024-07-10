Более 2 месяцев в окружении. Как смогли спастись бойцы 225 ОШБ и 223 батальона морской пехоты
Категория
Украина
Дата публикации

Более 2 месяцев в окружении. Как смогли спастись бойцы 225 ОШБ и 223 батальона морской пехоты

Бойцы 225 отдельного штурмового батальона и 223 батальона морской пехоты
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Источник:  online.ua

Бойцы 225 отдельного штурмового батальона и 223 батальона морской пехоты наконец-то смогли вырваться из 70-дневного окружения на направление Часового Яра.

Главные тезисы

  • Бойцы 225 ОШБ и 223 батальона морской пехоты вырвались из российского оцепления после сложной операции пробития логистического пути.
  • Воины ВСУ удерживали позицию, отражая атаки оккупантов.
  • Спасшиеся украинские военнослужащие находятся на восстановлении в больнице после событий на передовой.

225-й ОШБ раскрыл подробности спасения своих воинов

По словам защитников, 70 суток продолжалась операция по пробитию логистического пути к украинским бойцам, оказавшимся в окружении российских оккупантов.

Пока мы пытались освободить путь, бойцы держали круговую оборону, круглосуточно отражая атаки окКупантов. Единственный путь снабжения — дроны, с помощью которых мы доставляли боекомплект, еду и воду, — сказано в сообщении.

Воинам удалось удержать позицию даже несмотря на ранения и постоянное давление со стороны армии РФ.

Как только появилась возможность — их сразу вывели на ротацию.

Позиция наша, путь разблокирован. Посмотрите на настоящих героев, они среди нас, делают тяжелую работу каждый день. Гордимся служить с такими тиграми, титанами, рексами! — добавляют в 225-й ОШБ.

Кроме того, сообщается, что по состоянию на сегодняшний день военнослужащие находятся на восстановлении в больнице.

Что важно понимать, именно 225-й батальон остается единственным подразделением, которое армии РФ с весны 2024-го не удается выбить из-за канала "Северский Донец-Донбасс".

Что известно о ситуации на фронте 10 июля

За последние несколько часов было зафиксировано 128 боевых столкновений между ВСУ и российскими захватчиками.

Также указано, что армия РФ нанесла три ракетных удара (с применением шести ракет), 56 авиационных ударов (в частности, задействовала 78 КАБ) и 419 ударов дронами-камикадзе.

Кроме того, российские оккупанты совершили 2932 обстрела по позициям воинов ВСУ и населенным пунктам Украины.

Силы обороны уверенно сдерживают давление российских оккупационных войск. Отдельно стоит отметить воинов 66 отдельной механизированной бригады имени князя Мстислава Храброго, которые мужественно удерживают позиции и умело отражают вражеские атаки, — сказано в отчете Генштаба.

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