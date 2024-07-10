Более 2 месяцев в окружении. Как смогли спастись бойцы 225 ОШБ и 223 батальона морской пехоты

Бойцы 225 отдельного штурмового батальона и 223 батальона морской пехоты наконец-то смогли вырваться из 70-дневного окружения на направление Часового Яра.
Главные тезисы
- Бойцы 225 ОШБ и 223 батальона морской пехоты вырвались из российского оцепления после сложной операции пробития логистического пути.
- Воины ВСУ удерживали позицию, отражая атаки оккупантов.
- Спасшиеся украинские военнослужащие находятся на восстановлении в больнице после событий на передовой.
225-й ОШБ раскрыл подробности спасения своих воинов
По словам защитников, 70 суток продолжалась операция по пробитию логистического пути к украинским бойцам, оказавшимся в окружении российских оккупантов.
Воинам удалось удержать позицию даже несмотря на ранения и постоянное давление со стороны армии РФ.
Как только появилась возможность — их сразу вывели на ротацию.
Кроме того, сообщается, что по состоянию на сегодняшний день военнослужащие находятся на восстановлении в больнице.
Что важно понимать, именно 225-й батальон остается единственным подразделением, которое армии РФ с весны 2024-го не удается выбить из-за канала "Северский Донец-Донбасс".
Что известно о ситуации на фронте 10 июля
За последние несколько часов было зафиксировано 128 боевых столкновений между ВСУ и российскими захватчиками.
Также указано, что армия РФ нанесла три ракетных удара (с применением шести ракет), 56 авиационных ударов (в частности, задействовала 78 КАБ) и 419 ударов дронами-камикадзе.
Кроме того, российские оккупанты совершили 2932 обстрела по позициям воинов ВСУ и населенным пунктам Украины.
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