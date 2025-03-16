Понад 50 людей загинули на концерті гурту DNK

16 березня офіційно стало відомо, що у Північній Македонії внаслідок пожежі на концерті у клубі загинула щонайменше 51 одна людина. Цю інформацію уже підтвердило Міністерство внутрішніх справ країни.

Що відомо про трагедію на концерті DNK

Як стверджує місцева влада, масштабна пожежа спалахнула у місті Кочани у ніч проти 16 березня — це сталося близько 03:00.

Трагедія відбулася під час концерту відомого гурту DNK у клубі "Пулс".

За попередніми даними, причина пожежі — використання піротехнічних засобів.

Очільник внутрішньополітичного відомства країни Пансі Тошковскі заявив, що внаслідок пожежі загинула 51 людина. Поширити

Окрім того, наголошується, що понад 100 постраждалих доставлені до лікарень різних міст країни.

Як уже згадувалося раніше, у нідерландському місті Арнем у ніч проти 6 березня почалася пожежа в одній з будівель в історичному центрі.