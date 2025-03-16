Понад 50 людей загинули на концерті гурту DNK
Категорія
Події
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Понад 50 людей загинули на концерті гурту DNK

пожежа
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Джерело:  online.ua

16 березня офіційно стало відомо, що у Північній Македонії внаслідок пожежі на концерті у клубі загинула щонайменше 51 одна людина. Цю інформацію уже підтвердило Міністерство внутрішніх справ країни.

Головні тези:

  • Трагедія сталася на концерті гурту DNK у клубі в місті Кочани.
  • Міністерство внутрішніх справ також заявило про понад 100 поранених, які були госпіталізовані.

Що відомо про трагедію на концерті DNK

Як стверджує місцева влада, масштабна пожежа спалахнула у місті Кочани у ніч проти 16 березня — це сталося близько 03:00.

Трагедія відбулася під час концерту відомого гурту DNK у клубі "Пулс".

За попередніми даними, причина пожежі — використання піротехнічних засобів.

Очільник внутрішньополітичного відомства країни Пансі Тошковскі заявив, що внаслідок пожежі загинула 51 людина.

Окрім того, наголошується, що понад 100 постраждалих доставлені до лікарень різних міст країни. 

Як уже згадувалося раніше, у нідерландському місті Арнем у ніч проти 6 березня почалася пожежа в одній з будівель в історичному центрі.

Внаслідок цього вогонь поширився на понад десяток будинків XVIII-XIX сторіч.

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