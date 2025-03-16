Понад 50 людей загинули на концерті гурту DNK

16 березня офіційно стало відомо, що у Північній Македонії внаслідок пожежі на концерті у клубі загинула щонайменше 51 одна людина. Цю інформацію уже підтвердило Міністерство внутрішніх справ країни.
Головні тези:
- Трагедія сталася на концерті гурту DNK у клубі в місті Кочани.
- Міністерство внутрішніх справ також заявило про понад 100 поранених, які були госпіталізовані.
Що відомо про трагедію на концерті DNK
Як стверджує місцева влада, масштабна пожежа спалахнула у місті Кочани у ніч проти 16 березня — це сталося близько 03:00.
Трагедія відбулася під час концерту відомого гурту DNK у клубі "Пулс".
За попередніми даними, причина пожежі — використання піротехнічних засобів.
Окрім того, наголошується, що понад 100 постраждалих доставлені до лікарень різних міст країни.
Як уже згадувалося раніше, у нідерландському місті Арнем у ніч проти 6 березня почалася пожежа в одній з будівель в історичному центрі.
Внаслідок цього вогонь поширився на понад десяток будинків XVIII-XIX сторіч.
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