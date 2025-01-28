РФ атакувала Харків. Внаслідок удару спалахнула пожежа, є постраждалі

У Харкові внаслідок нічної дронової атаки 28 січня постраждало двоє людей, зокрема дитина. У результаті атаки на території виробничих приміщень виникла масштабна пожежа.
Головні тези:
- У Харкові внаслідок дронової атаки Росії виникла масштабна пожежа на цивільному підприємстві.
- Двоє людей, зокрема дитина, постраждали внаслідок цієї атаки.
- Попередні атаки РФ на Харків призвели до пошкоджень будинків та автівок, виявлено кілька постраждалих.
- Рятувальники ліквідовують наслідки пожежі, залучено понад 80 осіб та 20 одиниць техніки.
- Це не перша атака Росії на Харків, наслідки агресії суттєво впливають на мирних мешканців міста.
Росія вкотре атакувала Харків
Як повідомляє ДСНС, пожежа охопила площу 1500 квадратних метрів. За інформацією рятувальників, атака була спрямована на цивільне підприємство в Новобаварському районі міста.
Пожежу вдалося локалізувати о 02:36, і зараз триває її остаточна ліквідація. Для боротьби з вогнем залучено понад 80 рятувальників і 20 одиниць техніки.
За попередніми даними, серед постраждалих — жінка 1955 року народження та дитина 2015 року народження. В обох діагностовано гостру реакцію на стрес.
Що відомо про попередні атаки РФ по Харкову
Окупанти 25 січня вдарили безпілотниками по Шевченківському та Холодногірському районах Харкова, зафіксовано вже 4 прильоти, було відомо про 3 постраждалих.
Атака БпЛа злочинної армії РФ також була зафіксована в Київському районі Харкова, що призвело до пошкодження будинків та автівок.
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