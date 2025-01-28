РФ атакувала Харків. Внаслідок удару спалахнула пожежа, є постраждалі

У Харкові внаслідок нічної дронової атаки 28 січня постраждало двоє людей, зокрема дитина. У результаті атаки на території виробничих приміщень виникла масштабна пожежа.

Росія вкотре атакувала Харків

Як повідомляє ДСНС, пожежа охопила площу 1500 квадратних метрів. За інформацією рятувальників, атака була спрямована на цивільне підприємство в Новобаварському районі міста.

У нічний час ворог завдав удару безпілотними літальними апаратами по території цивільного підприємства. Унаслідок цього сталося масштабне займання виробничих приміщень, — повідомили в ДСНС. Поширити

Пожежу вдалося локалізувати о 02:36, і зараз триває її остаточна ліквідація. Для боротьби з вогнем залучено понад 80 рятувальників і 20 одиниць техніки.

За попередніми даними, серед постраждалих — жінка 1955 року народження та дитина 2015 року народження. В обох діагностовано гостру реакцію на стрес.

Що відомо про попередні атаки РФ по Харкову

Окупанти 25 січня вдарили безпілотниками по Шевченківському та Холодногірському районах Харкова, зафіксовано вже 4 прильоти, було відомо про 3 постраждалих.