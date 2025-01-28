РФ атаковала Харьков. В результате удара вспыхнул пожар, есть пострадавшие

В Харькове в результате ночной дроновой атаки 28 января пострадали два человека, в том числе ребенок. В результате атаки на территории производственных помещений возник масштабный пожар.

Россия в очередной раз атаковала Харьков

Как сообщает ГСЧС, пожар охватил площадь 1500 квадратных метров. По информации спасателей, атака была направлена на гражданское предприятие в Новобаварском районе города.

В ночное время враг нанес удар беспилотными летательными аппаратами по территории гражданского предприятия. В результате произошло масштабное возгорание производственных помещений, — сообщили в ГСЧС. Поделиться

Пожар удалось локализовать в 02:36, и сейчас идет его окончательная ликвидация. Для борьбы с огнем привлечены более 80 спасателей и 20 единиц техники.

По предварительным данным, среди пострадавших — женщина 1955 года рождения и ребенок 2015 года рождения. У обоих диагностирована острая реакция на стресс.

Что известно о предыдущих атаках РФ по Харькову

Оккупанты 25 января ударили беспилотниками по Шевченковскому и Холодногорскому районам Харькова, зафиксировано уже 4 прилета, было известно о 3 пострадавших.