РФ атаковала Харьков. В результате удара вспыхнул пожар, есть пострадавшие
Категория
Украина
Дата публикации

РФ атаковала Харьков. В результате удара вспыхнул пожар, есть пострадавшие

ДСНС Украины
РФ атаковала Харьков. В результате удара вспыхнул пожар, есть пострадавшие
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В Харькове в результате ночной дроновой атаки 28 января пострадали два человека, в том числе ребенок. В результате атаки на территории производственных помещений возник масштабный пожар.

Главные тезисы

  • В Харькове в результате дроновой атаки России возник масштабный пожар на гражданском предприятии.
  • Два человека, в том числе ребенок, пострадали в результате этой атаки.
  • Предыдущие атаки РФ на Харьков привели к повреждениям домов и автомобилей, выявлено несколько пострадавших.
  • Спасатели ликвидируют последствия пожара, привлечены более 80 человек и 20 единиц техники.
  • Это не первая атака России на Харьков, последствия агрессии оказывают существенное влияние на мирных жителей города.

Россия в очередной раз атаковала Харьков

Как сообщает ГСЧС, пожар охватил площадь 1500 квадратных метров. По информации спасателей, атака была направлена на гражданское предприятие в Новобаварском районе города.

В ночное время враг нанес удар беспилотными летательными аппаратами по территории гражданского предприятия. В результате произошло масштабное возгорание производственных помещений, — сообщили в ГСЧС.

Пожар удалось локализовать в 02:36, и сейчас идет его окончательная ликвидация. Для борьбы с огнем привлечены более 80 спасателей и 20 единиц техники.

По предварительным данным, среди пострадавших — женщина 1955 года рождения и ребенок 2015 года рождения. У обоих диагностирована острая реакция на стресс.

Что известно о предыдущих атаках РФ по Харькову

Оккупанты 25 января ударили беспилотниками по Шевченковскому и Холодногорскому районам Харькова, зафиксировано уже 4 прилета, было известно о 3 пострадавших.

Атака БПЛа преступной армии РФ также была зафиксирована в Киевском районе Харькова, что привело к повреждению домов и автомобилей.

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