РФ атаковала Харьков. В результате удара вспыхнул пожар, есть пострадавшие

В Харькове в результате ночной дроновой атаки 28 января пострадали два человека, в том числе ребенок. В результате атаки на территории производственных помещений возник масштабный пожар.
Главные тезисы
- В Харькове в результате дроновой атаки России возник масштабный пожар на гражданском предприятии.
- Два человека, в том числе ребенок, пострадали в результате этой атаки.
- Предыдущие атаки РФ на Харьков привели к повреждениям домов и автомобилей, выявлено несколько пострадавших.
- Спасатели ликвидируют последствия пожара, привлечены более 80 человек и 20 единиц техники.
- Это не первая атака России на Харьков, последствия агрессии оказывают существенное влияние на мирных жителей города.
Россия в очередной раз атаковала Харьков
Как сообщает ГСЧС, пожар охватил площадь 1500 квадратных метров. По информации спасателей, атака была направлена на гражданское предприятие в Новобаварском районе города.
Пожар удалось локализовать в 02:36, и сейчас идет его окончательная ликвидация. Для борьбы с огнем привлечены более 80 спасателей и 20 единиц техники.
По предварительным данным, среди пострадавших — женщина 1955 года рождения и ребенок 2015 года рождения. У обоих диагностирована острая реакция на стресс.
Что известно о предыдущих атаках РФ по Харькову
Оккупанты 25 января ударили беспилотниками по Шевченковскому и Холодногорскому районам Харькова, зафиксировано уже 4 прилета, было известно о 3 пострадавших.
Атака БПЛа преступной армии РФ также была зафиксирована в Киевском районе Харькова, что привело к повреждению домов и автомобилей.
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