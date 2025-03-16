Более 50 человек погибли на концерте группы DNK

16 марта официально стало известно, что в Северной Македонии в результате пожара на концерте в клубе погиб по меньшей мере 51 человек. Эту информацию уже подтвердило Министерство внутренних дел страны.
Главные тезисы
- Трагедия произошла на концерте группы DNK в клубе в городе Кочаны.
- Министерство внутренних дел также заявило о более 100 раненых, которых уже госпитализировали.
Что известно о трагедии на концерте DNK
Как утверждают местные власти, масштабный пожар вспыхнул в городе Кочаны в ночь на 16 марта — это произошло около 03:00.
Трагедия произошла во время концерта известной группы DNK в клубе "Пулс".
По предварительным данным, причина пожара — использование пиротехнических средств.
Кроме того, указано, что более 100 пострадавших доставлены в больницы разных городов страны.
Как уже упоминалось ранее, в нидерландском городе Арнем в ночь на 6 марта начался пожар в одном из зданий в историческом центре.
В результате этого огонь распространился более чем на десяток домов XVIII-XIX веков.
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