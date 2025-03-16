Более 50 человек погибли на концерте группы DNK

16 марта официально стало известно, что в Северной Македонии в результате пожара на концерте в клубе погиб по меньшей мере 51 человек. Эту информацию уже подтвердило Министерство внутренних дел страны.

Что известно о трагедии на концерте DNK

Как утверждают местные власти, масштабный пожар вспыхнул в городе Кочаны в ночь на 16 марта — это произошло около 03:00.

Трагедия произошла во время концерта известной группы DNK в клубе "Пулс".

По предварительным данным, причина пожара — использование пиротехнических средств.

Глава внутриполитического ведомства страны Панси Тошковски заявил, что в результате пожара погиб 51 человек. Поделиться

Кроме того, указано, что более 100 пострадавших доставлены в больницы разных городов страны.

Как уже упоминалось ранее, в нидерландском городе Арнем в ночь на 6 марта начался пожар в одном из зданий в историческом центре.