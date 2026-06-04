Понад 700 дітей стали жертвами повномасштабної агресії Росії проти України — Зеленський

У Міжнародний день безневинних дітей – жертв агресії Президент Володимир Зеленський наголосив, що Росія має понести відповідальність за свої злочини.
Головні тези:
- Понад 700 українських дітей були вбиті російською агресією з лютого 2022 року, за що відповідальність повинна понести Росія.
- Міжнародний день безневинних дітей є важливим для вшанування дітей-жертв насильства та війни.
Росія вбила 707 дітей в Україні з лютого 2022 року — Зеленський
Президент зазначив, що Росія понесе відповідальність за кожну жертву.
Зеленський додав, що 4 червня — Міжнародний день безневинних дітей — жертв агресії. У цей день вшановують дітей, які постраждали від війни та насильства.
В Україні 4 червня вшановують пам’ять дітей, які загинули внаслідок збройної агресії Росії проти України. Пам’ятний день було встановлено постановою Верховної Ради України 2021 року.
За даними експертів, Росія депортувала 20 570 українських дітей, ще понад 1,6 мільйона залишаються в окупації.
Міжнародний день безневинних дітей відзначають щорічно 4 червня. Цей пам’ятний день запроваджено рішенням Генеральної Асамблеї ООН на одному зі спеціальних засідань з питань про Палестину у 1982 році. Він надає можливість звернути увагу світової спільноти на проблему агресії та насильства, з якими стикаються діти по всьому світу.
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