Понад 700 дітей стали жертвами повномасштабної агресії Росії проти України — Зеленський
Категорія
Україна
Дата публікації

Понад 700 дітей стали жертвами повномасштабної агресії Росії проти України — Зеленський

Володимир Зеленський
Зеленський

У Міжнародний день безневинних дітей – жертв агресії Президент Володимир Зеленський наголосив, що Росія має понести відповідальність за свої злочини.

Головні тези:

  • Понад 700 українських дітей були вбиті російською агресією з лютого 2022 року, за що відповідальність повинна понести Росія.
  • Міжнародний день безневинних дітей є важливим для вшанування дітей-жертв насильства та війни.

Росія вбила 707 дітей в Україні з лютого 2022 року — Зеленський

Президент зазначив, що Росія понесе відповідальність за кожну жертву.

Від початку повномасштабного вторгнення Росія вбила щонайменше 707 маленьких українців. Кожна смерть — дитина, у якої відібрали майбутнє. Росія має понести відповідальність за ці злочини.

Володимир Зеленський

Володимир Зеленський

Президент України

Зеленський додав, що 4 червня — Міжнародний день безневинних дітей — жертв агресії. У цей день вшановують дітей, які постраждали від війни та насильства.

В Україні 4 червня вшановують пам’ять дітей, які загинули внаслідок збройної агресії Росії проти України. Пам’ятний день було встановлено постановою Верховної Ради України 2021 року.

За даними експертів, Росія депортувала 20 570 українських дітей, ще понад 1,6 мільйона залишаються в окупації.

Міжнародний день безневинних дітей відзначають щорічно 4 червня. Цей пам’ятний день запроваджено рішенням Генеральної Асамблеї ООН на одному зі спеціальних засідань з питань про Палестину у 1982 році. Він надає можливість звернути увагу світової спільноти на проблему агресії та насильства, з якими стикаються діти по всьому світу.

Більше по темі

Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
РФ атакувала дитячий садок у Харкові — поранені діти
Ігор Терехов
Харків знову під ворожими ударами
Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
РФ обстріляла дитячу лікарню у Херсоні — постраждали діти та дорослі
Херсон
Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
РФ ударила по Запоріжжю — загинули двоє цивільних, поранені діти
Іван Федоров / Запорізька ОВА
Наслідки атаки Росії на Запоріжжя 21 березня

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішим

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?