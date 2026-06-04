Более 700 детей стали жертвами полномасштабной агрессии России против Украины — Зеленский

В Международный день невинных детей – жертв агрессии Президент Владимир Зеленский подчеркнул, что Россия должна понести ответственность за свои преступления.

Россия убила 707 детей в Украине с февраля 2022 года — Зеленский

Президент отметил, что Россия понесет ответственность за любую жертву.

С начала полномасштабного вторжения Россия убила не менее 707 маленьких украинцев. Каждая смерть — ребенок, у которого отобрали будущее. Россия обязана понести ответственность за эти преступления. Владимир Зеленский Президент Украины

Зеленский добавил, что 4 июня — Международный день невинных детей — жертв агрессии. В этот день почитают детей, пострадавших от войны и насилия.

В Украине 4 июня чтят память детей, погибших в результате вооруженной агрессии России против Украины. Памятный день был установлен постановлением Верховной Рады Украины в 2021 году.

По данным экспертов, Россия депортировала 20 570 украинских детей, еще более 1,6 миллионов остаются в оккупации.

Международный день невинных детей отмечают ежегодно 4 июня. Этот памятный день был введен решением Генеральной Ассамблеи ООН на одном из специальных заседаний по вопросам Палестины в 1982 году. Он позволяет обратить внимание мирового сообщества на проблему агрессии и насилия, с которыми сталкиваются дети по всему миру.