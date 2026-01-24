Понад 80% підприємств Білорусі залучені до виконання оборонних замовлень Росії

З початку повномасштабного вторгнення білоруський ВПК інтегрувався у російський. Понад 80% білоруських підприємств залучені до виконання російського держоборонзамовлення.

Майже вся оборонка Білорусі працює на Росію

Про це повідомив перший заступник голови Служби зовнішньої розвідки України Олег Луговський.

За його словами, Білорусь залишається основним і єдиним союзником Росії на Західному напрямку. Продовжує виступати у ролі тилу Росії, постачаючи снаряди, безпілотні системи, а також ремонтуючи російську військову техніку.

З початку повномасштабного вторгнення білоруський ВПК інтегрувався у російський. Понад 80% білоруських підприємств залучені до виконання російського Держоборонзамовлення і Державної програми озброєнь Росії на 2025–2034 роки. Територія Білорусі активно використовується для постачання технологій і продукції для підприємств російського ВПК з метою обходу санкцій.

За словами Луговського, білоруські підприємства ремонтують бронетанкове і ракетно-артилерійське озброєння, засоби зв'язку, автоматизовані системи управління і авіаційну техніку.