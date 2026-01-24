Более 80% предприятий Беларуси привлечены к выполнению оборонных заказов России

С начала полномасштабного вторжения белорусский ВПК интегрировался в русский. Более 80% белорусских предприятий привлечены к выполнению российского гособоронзаказа.
Главные тезисы
- Более 80% белорусских предприятий привлечены к выполнению российских государственных оборонных заказов.
- Белоруссия выступает основным союзником России на Западном направлении, обеспечивая поставки снарядов, беспилотных систем и российской военной техники.
- Территория Беларуси активно используется для снабжения технологий и продукции для предприятий российского ВПК с целью обхода санкций.
Почти вся оборонка Беларуси работает на Россию
Об этом сообщил первый заместитель главы Службы внешней разведки Украины Олег Луговский.
По его словам, Белоруссия остается основным и единственным союзником России на Западном направлении. Продолжает выступать в роли тыла России, снабжая снарядами, беспилотными системами, а также ремонтируя российскую военную технику.
С начала полномасштабного вторжения белорусский ВПК интегрировался в русский. Более 80% белорусских предприятий привлечены к выполнению российского Гособоронзаказа и Государственной программы вооружений России на 2025-2034 годы. Территория Беларуси активно используется для снабжения технологий и продукции для предприятий российского ВПК с целью обхода санкций.
По словам Луговского, белорусские предприятия ремонтируют бронетанковое и ракетно-артиллерийское вооружение, средства связи, автоматизированные системы управления и авиационную технику.
