Более 80% предприятий Беларуси привлечены к выполнению оборонных заказов России

С начала полномасштабного вторжения белорусский ВПК интегрировался в русский. Более 80% белорусских предприятий привлечены к выполнению российского гособоронзаказа.

Главные тезисы

  • Более 80% белорусских предприятий привлечены к выполнению российских государственных оборонных заказов.
  • Белоруссия выступает основным союзником России на Западном направлении, обеспечивая поставки снарядов, беспилотных систем и российской военной техники.
  • Территория Беларуси активно используется для снабжения технологий и продукции для предприятий российского ВПК с целью обхода санкций.

Почти вся оборонка Беларуси работает на Россию

Об этом сообщил первый заместитель главы Службы внешней разведки Украины Олег Луговский.

По его словам, Белоруссия остается основным и единственным союзником России на Западном направлении. Продолжает выступать в роли тыла России, снабжая снарядами, беспилотными системами, а также ремонтируя российскую военную технику.

С начала полномасштабного вторжения белорусский ВПК интегрировался в русский. Более 80% белорусских предприятий привлечены к выполнению российского Гособоронзаказа и Государственной программы вооружений России на 2025-2034 годы. Территория Беларуси активно используется для снабжения технологий и продукции для предприятий российского ВПК с целью обхода санкций.

По словам Луговского, белорусские предприятия ремонтируют бронетанковое и ракетно-артиллерийское вооружение, средства связи, автоматизированные системы управления и авиационную технику.

