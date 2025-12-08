Попри "мирне посередництво" Трампа. Військовий конфлікт між Камбоджею і Таїландом продовжується

Камбоджа звинуватила Таїланд у порушенні спільної мирної декларації та серії атак тайських військових проти камбоджійської армії у прикордонній провінції Преахвіхеар.
Головні тези:
- Камбоджа звинуватила Таїланд у порушенні мирної декларації та скоординованій ескалації військового конфлікту.
- Таїланд звинуватив Камбоджу у військових діях вздовж кордону та провокативних обстрілах.
- Військовий конфлікт призвів до поранень мирних жителів та руйнування будинків у прикордонних районах.
Військовий конфлікт між Камбоджею і Таїландом продовжується
За її даними, тайські сили здійснили обстріли сіл 7 грудня, а вранці у понеділок продовжили атаки вже на позиції камбоджійських сил, після чого тайські танки ще й обстріляли кілька камбоджійських храмів у прикордонних районах.
Міністерство оборони Камбоджі засуджує ці жорстокі та нелюдські напади на камбоджійські війська і вважає, що вони є серйозним порушенням спільної декларації про мирну угоду між Камбоджею і Таїландом, підписаної обома сторонами 26 жовтня.
Вона зазначила, що Камбоджа розглядає такі дії тайської сторони як скоординовану ескалацію після кількох днів провокацій на кордоні.
Таїланд звинуватив Камбоджу в артилерійських обстрілах своєї території та завдав авіаційних ударів по позиціях збройних сил Камбоджі поблизу кордону між двома країнами.
Згідно з заявами армії Таїланду, камбоджійські військові 7 грудня двічі обстріляли цивільні райони у прикордонній провінції Бурірам із реактивних систем залпового вогню БМ-21. Крім того, на території Камбоджі виявлено переміщення танків Т-55 та іншого важкого озброєння, а також проводиться евакуація жителів із прикордонної зони.
Камбоджійські військові, своєю чергою, також оголосили в неділю евакуацію жителів сусідніх із Камбоджею провінцій та привели частини і підрозділи вздовж усього кордону у стан максимальної бойової готовності.
7 грудня вранці ВПС Таїланду завдали ударів по позиціях збройних сил Камбоджі поблизу кордону між двома країнами.
Сьогодні, 8 грудня, королівські військово-повітряні сили Таїланду завдали ударів по позиціях збройних сил Камбоджі у відповідь на дії камбоджійських військових, які становили пряму загрозу національній безпеці Таїланду, безпеці жителів прикордонних районів та тайського персоналу, що діє в регіоні, - ідеться в заяві ВПС Таїланду.
Таїландські військові заявили, що продовжуватимуть діяти відповідально та реагуватимуть на загрози суверенітету своєї країни та безпеці його народу для підтримки регіональної стабільності та запобігання подальшій ескалації.
