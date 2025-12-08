Попри "мирне посередництво" Трампа. Військовий конфлікт між Камбоджею і Таїландом продовжується

Камбоджа звинуватила Таїланд у порушенні спільної мирної декларації та серії атак тайських військових проти камбоджійської армії у прикордонній провінції Преахвіхеар.

Військовий конфлікт між Камбоджею і Таїландом продовжується

Унаслідок агресії тайських військових у селах провінцій Оддармеанчей та Преахвіхеар поранено кількох мирних жителів, зруйновані багато будинків, сотні людей вимушені були евакуюватися до безпечних місць, - сказала на спеціально скликаному брифінгу речниця Міноборони Камбоджі генерал-лейтенант Малі Сочхеата.

За її даними, тайські сили здійснили обстріли сіл 7 грудня, а вранці у понеділок продовжили атаки вже на позиції камбоджійських сил, після чого тайські танки ще й обстріляли кілька камбоджійських храмів у прикордонних районах.

Міністерство оборони Камбоджі засуджує ці жорстокі та нелюдські напади на камбоджійські війська і вважає, що вони є серйозним порушенням спільної декларації про мирну угоду між Камбоджею і Таїландом, підписаної обома сторонами 26 жовтня.

Вона зазначила, що Камбоджа розглядає такі дії тайської сторони як скоординовану ескалацію після кількох днів провокацій на кордоні.

Попри провокаційні дії з боку Таїланду, камбоджійські сили виявили максимальну стриманість і не почали відкривати вогонь у відповідь. Камбоджа зберігає відданість мирному вирішенню конфліктів та дотриманню міжнародних угод, - заявила Сочхеата.

Поранені внаслідок військового конфлікту між Камбоджею і Таїландом

Таїланд звинуватив Камбоджу в артилерійських обстрілах своєї території та завдав авіаційних ударів по позиціях збройних сил Камбоджі поблизу кордону між двома країнами.

Згідно з заявами армії Таїланду, камбоджійські військові 7 грудня двічі обстріляли цивільні райони у прикордонній провінції Бурірам із реактивних систем залпового вогню БМ-21. Крім того, на території Камбоджі виявлено переміщення танків Т-55 та іншого важкого озброєння, а також проводиться евакуація жителів із прикордонної зони.

Камбоджійські військові, своєю чергою, також оголосили в неділю евакуацію жителів сусідніх із Камбоджею провінцій та привели частини і підрозділи вздовж усього кордону у стан максимальної бойової готовності.

7 грудня вранці ВПС Таїланду завдали ударів по позиціях збройних сил Камбоджі поблизу кордону між двома країнами.

Сьогодні, 8 грудня, королівські військово-повітряні сили Таїланду завдали ударів по позиціях збройних сил Камбоджі у відповідь на дії камбоджійських військових, які становили пряму загрозу національній безпеці Таїланду, безпеці жителів прикордонних районів та тайського персоналу, що діє в регіоні, - ідеться в заяві ВПС Таїланду.

Таїландські військові заявили, що продовжуватимуть діяти відповідально та реагуватимуть на загрози суверенітету своєї країни та безпеці його народу для підтримки регіональної стабільності та запобігання подальшій ескалації.