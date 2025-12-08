Вопреки "мирному посредничеству" Трампа. Военный конфликт между Камбоджей и Таиландом продолжается

Камбоджа обвинила Таиланд в нарушении совместной мирной декларации и серии атак тайских военных против камбоджийской армии в приграничной провинции Преахвихеар.

В результате агрессии тайских военных в селах провинций Оддармеанчей и Преахвихеар ранены несколько мирных жителей, разрушены многие дома, сотни людей вынуждены были эвакуироваться в безопасные места, — сказала на специально созванном брифинге спикер Минобороны Камбоджи генерал-лейтенант Мали. Поделиться

По ее данным, тайские силы совершили обстрелы сел 7 декабря, а утром в понедельник продолжили атаки уже на позиции камбоджийских сил, после чего тайские танки еще обстреляли несколько камбоджийских храмов в приграничных районах.

Министерство обороны Камбоджи осуждает эти жестокие и бесчеловечные нападения на камбоджийские войска и считает, что они являются серьезным нарушением совместной декларации о мирном соглашении между Камбоджей и Таиландом, подписанном обеими сторонами 26 октября.

Она отметила, что Камбоджа рассматривает такие действия тайской стороны как скоординированную эскалацию после нескольких дней провокаций на границе.

Несмотря на провокационные действия со стороны Таиланда, камбоджийские силы проявили максимальное воздержание и не начали открывать ответный огонь. Камбоджа сохраняет приверженность мирному разрешению конфликтов и соблюдению международных соглашений, — заявила Сочхеата. Поделиться

Таиланд обвинил Камбоджу в артиллерийских обстрелах своей территории и нанес авиационные удары по позициям вооруженных сил Камбоджи вблизи границы между двумя странами.

Согласно заявлениям армии Таиланда, камбоджийские военные 7 декабря дважды обстреляли гражданские районы в приграничной провинции Бурирам из реактивных систем залпового огня БМ-21. Кроме того, на территории Камбоджи обнаружено перемещение танков Т-55 и других тяжелых вооружений, а также проводится эвакуация жителей из приграничной зоны.

Камбоджийские военные в свою очередь также объявили в воскресенье эвакуацию жителей соседних с Камбоджей провинций и привели части и подразделения вдоль всей границы в состояние максимальной боевой готовности.

7 декабря утром ВВС Таиланда нанесли удары по позициям вооруженных сил Камбоджи вблизи границы между двумя странами.

Сегодня, 8 декабря, королевские военно-воздушные силы Таиланда нанесли удары по позициям вооруженных сил Камбоджи в ответ на действия камбоджийских военных, которые представляли прямую угрозу национальной безопасности Таиланда, безопасности жителей приграничных районов и тайского персонала, действующего в регионе.

Таиландские военные заявили, что будут продолжать действовать ответственно и реагировать на угрозы суверенитета своей страны и безопасности его народа для поддержания региональной стабильности и предотвращения дальнейшей эскалации.