Вопреки "мирному посредничеству" Трампа. Военный конфликт между Камбоджей и Таиландом продолжается

Камбоджа обвинила Таиланд в нарушении совместной мирной декларации и серии атак тайских военных против камбоджийской армии в приграничной провинции Преахвихеар.
Главные тезисы
- Военный конфликт между Камбоджей и Таиландом продолжается из-за обвинений в нарушении совместной мирной декларации.
- Противостояние привело к ранениям мирных жителей, разрушению домов и эвакуации населения из приграничных районов.
- Таиланд и Камбоджа обвиняют друг друга в военных действиях и провокациях вдоль границы.
Военный конфликт между Камбоджей и Таиландом продолжается
По ее данным, тайские силы совершили обстрелы сел 7 декабря, а утром в понедельник продолжили атаки уже на позиции камбоджийских сил, после чего тайские танки еще обстреляли несколько камбоджийских храмов в приграничных районах.
Министерство обороны Камбоджи осуждает эти жестокие и бесчеловечные нападения на камбоджийские войска и считает, что они являются серьезным нарушением совместной декларации о мирном соглашении между Камбоджей и Таиландом, подписанном обеими сторонами 26 октября.
Она отметила, что Камбоджа рассматривает такие действия тайской стороны как скоординированную эскалацию после нескольких дней провокаций на границе.
Таиланд обвинил Камбоджу в артиллерийских обстрелах своей территории и нанес авиационные удары по позициям вооруженных сил Камбоджи вблизи границы между двумя странами.
Согласно заявлениям армии Таиланда, камбоджийские военные 7 декабря дважды обстреляли гражданские районы в приграничной провинции Бурирам из реактивных систем залпового огня БМ-21. Кроме того, на территории Камбоджи обнаружено перемещение танков Т-55 и других тяжелых вооружений, а также проводится эвакуация жителей из приграничной зоны.
Камбоджийские военные в свою очередь также объявили в воскресенье эвакуацию жителей соседних с Камбоджей провинций и привели части и подразделения вдоль всей границы в состояние максимальной боевой готовности.
7 декабря утром ВВС Таиланда нанесли удары по позициям вооруженных сил Камбоджи вблизи границы между двумя странами.
Сегодня, 8 декабря, королевские военно-воздушные силы Таиланда нанесли удары по позициям вооруженных сил Камбоджи в ответ на действия камбоджийских военных, которые представляли прямую угрозу национальной безопасности Таиланда, безопасности жителей приграничных районов и тайского персонала, действующего в регионе.
Таиландские военные заявили, что будут продолжать действовать ответственно и реагировать на угрозы суверенитета своей страны и безопасности его народа для поддержания региональной стабильности и предотвращения дальнейшей эскалации.
