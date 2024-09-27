Попри санкції Росія залишається важливою постачальницею енергоносіїв для Європи

Російська Федерація залишається важливим постачальником енергоносіїв до Європи. Попри втрату позицій на європейському ринку, РФ забезпечила 15% імпорту газу в ЄС у 2023 році.

Росія продовжує постачати газ до Європи

За даними видання Bloomberg, станом на кінець 2023 року імпорт російського викопного палива до Європейського союзу становив близько 1 млрд дол на місяць. Це нижче за пікове значення в 16 млрд дол на місяць на початку 2022 року.

За даними Європейської комісії, на Росію припадало 15% від загального обсягу імпорту газу в ЄС у 2023 році, поступаючись Норвегії та США з 30% і 19% відповідно, і випереджаючи країни Північної Африки з 14%. Поширити

Більша частина російського газу надходить трубопроводами через Україну і Туреччину. А серед найбільших покупців — Австрія, Словаччина та Угорщина.

Такі країни як Іспанія, Франція, Бельгія та Нідерланди, як і раніше, імпортують російський скраплений природний газ на танкерах. Потім частина цього газу змішується з іншими джерелами газу в європейській трубопровідній мережі, що означає, що він потенційно йде в Німеччину, попри заяви про відмову від російського газу.

Однак з позиції найбільшого постачальника трубопровідного газу Росію вже витіснила Норвегія. США також стали найбільшим постачальником скрапленого палива в Європу.

Австрія може остаточно відмовитися від російського газу

Як вдалося дізнатися Reuters, таке рішення було ухвалене Віднем на тлі високих цін на імпорт, а також політичних наслідків від продовження співпраці з країною-агресоркою.

Влада Австрії уже готова до ухвалення жорстких рішень для зменшення частки російського газу в імпорті країни.

Частково державна компанія OMV збиралась виконувати контракт з Газпромом, який має діяти до 2040 року.

За словами міністерки енергетики Леонор Гевесслер, частка Росії в газовому імпорті Австрії сильно зростала у грудні 2023 року, до 98%.