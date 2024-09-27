Попри санкції Росія залишається важливою постачальницею енергоносіїв для Європи
Категорія
Економіка
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Попри санкції Росія залишається важливою постачальницею енергоносіїв для Європи

Газпром
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Джерело:  Bloomberg

Російська Федерація залишається важливим постачальником енергоносіїв до Європи. Попри втрату позицій на європейському ринку, РФ забезпечила 15% імпорту газу в ЄС у 2023 році.

Головні тези:

  • Російська Федерація залишається важливим постачальником енергоносіїв для Європи, забезпечуючи 15% імпорту газу в ЄС у 2023 році.
  • Росія продовжує постачати газ до Європи через трубопроводи через Україну і Туреччину, з країнами-покупцями, такими як Австрія, Словаччина та Угорщина.
  • Роль Росії як постачальника газу поступово зменшується через конкуренцію від Норвегії та США, які стають важливими постачальниками енергоносіїв для Європи.

Росія продовжує постачати газ до Європи

За даними видання Bloomberg, станом на кінець 2023 року імпорт російського викопного палива до Європейського союзу становив близько 1 млрд дол на місяць. Це нижче за пікове значення в 16 млрд дол на місяць на початку 2022 року.

За даними Європейської комісії, на Росію припадало 15% від загального обсягу імпорту газу в ЄС у 2023 році, поступаючись Норвегії та США з 30% і 19% відповідно, і випереджаючи країни Північної Африки з 14%.

Більша частина російського газу надходить трубопроводами через Україну і Туреччину. А серед найбільших покупців — Австрія, Словаччина та Угорщина.

Такі країни як Іспанія, Франція, Бельгія та Нідерланди, як і раніше, імпортують російський скраплений природний газ на танкерах. Потім частина цього газу змішується з іншими джерелами газу в європейській трубопровідній мережі, що означає, що він потенційно йде в Німеччину, попри заяви про відмову від російського газу.

Однак з позиції найбільшого постачальника трубопровідного газу Росію вже витіснила Норвегія. США також стали найбільшим постачальником скрапленого палива в Європу.

Австрія може остаточно відмовитися від російського газу

Як вдалося дізнатися Reuters, таке рішення було ухвалене Віднем на тлі високих цін на імпорт, а також політичних наслідків від продовження співпраці з країною-агресоркою.

Влада Австрії уже готова до ухвалення жорстких рішень для зменшення частки російського газу в імпорті країни.

Частково державна компанія OMV збиралась виконувати контракт з Газпромом, який має діяти до 2040 року.

За словами міністерки енергетики Леонор Гевесслер, частка Росії в газовому імпорті Австрії сильно зростала у грудні 2023 року, до 98%.

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