Несмотря на санкции, Россия остается важным поставщиком энергоносителей для Европы

Российская Федерация остается важным поставщиком энергоносителей в Европу. Несмотря на потерю позиций на европейском рынке, РФ обеспечила 15% импорта газа в ЕС в 2023 году.
Главные тезисы
- Российская Федерация по-прежнему обеспечивает значительную долю импорта газа в Европейский союз, несмотря на конкуренцию от Норвегии и США.
- Австрия, ранее крупный покупатель российского газа, готовится к уменьшению зависимости от него.
- Россия продолжает поставки газа в Европу через трубопроводы, прежде всего через Украину и Турцию, с активными партнерами в виде Австрии, Словакии и Венгрии.
Россия продолжает поставлять газ в Европу
По данным издания Bloomberg, по состоянию на конец 2023 г. импорт российского ископаемого топлива в Европейский союз составлял около 1 млрд долл. в месяц. Это ниже пикового значения в 16 млрд долл. в месяц в начале 2022 года.
Большая часть российского газа поступает по трубопроводам через Украину и Турцию. Среди крупнейших покупателей — Австрия, Словакия и Венгрия.
Такие страны как Испания, Франция, Бельгия и Нидерланды по-прежнему импортируют российский сжиженный природный газ на танкерах. Затем часть этого газа смешивается с другими источниками газа в европейской трубопроводной сети, что означает, что потенциально уходит в Германию, несмотря на заявления об отказе от российского газа.
Однако с позиции крупнейшего поставщика трубопроводного газа Россию уже вытеснила Норвегия. США также стали самым крупным поставщиком сжиженного топлива в Европу.
Австрия может окончательно отказаться от российского газа
Как удалось узнать Reuters, такое решение было принято Веной на фоне высоких цен на импорт, а также политических последствий от продолжения сотрудничества со страной-агрессорой.
Власти Австрии уже готовы к принятию жестких решений для уменьшения доли российского газа в импорте страны.
Частично государственная компания OMV собиралась выполнять контракт с "Газпромом", который должен действовать до 2040 года.
По словам министерства энергетики Леонора Гевесслера, доля России в газовом импорте Австрии сильно возрастала в декабре 2023 года, до 98%.
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