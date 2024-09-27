Несмотря на санкции, Россия остается важным поставщиком энергоносителей для Европы

Российская Федерация остается важным поставщиком энергоносителей в Европу. Несмотря на потерю позиций на европейском рынке, РФ обеспечила 15% импорта газа в ЕС в 2023 году.

Россия продолжает поставлять газ в Европу

По данным издания Bloomberg, по состоянию на конец 2023 г. импорт российского ископаемого топлива в Европейский союз составлял около 1 млрд долл. в месяц. Это ниже пикового значения в 16 млрд долл. в месяц в начале 2022 года.

По данным Европейской комиссии, на Россию приходилось 15% от общего объема импорта газа в ЕС в 2023 году, уступая Норвегии и США с 30% и 19% соответственно, и опережая страны Северной Африки с 14%. Поделиться

Большая часть российского газа поступает по трубопроводам через Украину и Турцию. Среди крупнейших покупателей — Австрия, Словакия и Венгрия.

Такие страны как Испания, Франция, Бельгия и Нидерланды по-прежнему импортируют российский сжиженный природный газ на танкерах. Затем часть этого газа смешивается с другими источниками газа в европейской трубопроводной сети, что означает, что потенциально уходит в Германию, несмотря на заявления об отказе от российского газа.

Однако с позиции крупнейшего поставщика трубопроводного газа Россию уже вытеснила Норвегия. США также стали самым крупным поставщиком сжиженного топлива в Европу.

Австрия может окончательно отказаться от российского газа

Как удалось узнать Reuters, такое решение было принято Веной на фоне высоких цен на импорт, а также политических последствий от продолжения сотрудничества со страной-агрессорой.

Власти Австрии уже готовы к принятию жестких решений для уменьшения доли российского газа в импорте страны.

Частично государственная компания OMV собиралась выполнять контракт с "Газпромом", который должен действовать до 2040 года.

По словам министерства энергетики Леонора Гевесслера, доля России в газовом импорте Австрии сильно возрастала в декабре 2023 года, до 98%.