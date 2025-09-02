"Попросіть у чоловіка вибачення". Дружин солдатів РФ закликають звикати до побоїв

Ні для кого не секрет, що повномасштабна війна Росії проти України спровокувала величезну кількість проблем всередині самої ж країни-агресорки. Одна з них — домашнє насильство, яке лише посилилося на тлі повернення російських військових до своїх домівок. Як виявилося, у РФ закликають жінок не просто змиритися з цим ганебним явищем, а навіть просити вибачення за те, що над ними фізично знущаються.