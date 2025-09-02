"Попросіть у чоловіка вибачення". Дружин солдатів РФ закликають звикати до побоїв

Ні для кого не секрет, що повномасштабна війна Росії проти України спровокувала величезну кількість проблем всередині самої ж країни-агресорки. Одна з них — домашнє насильство, яке лише посилилося на тлі повернення російських військових до своїх домівок. Як виявилося, у РФ закликають жінок не просто змиритися з цим ганебним явищем, а навіть просити вибачення за те, що над ними фізично знущаються.
Головні тези:
- Нова інструкція для дружин російських загарбників рекомендує маскувати наслідки домашнього насильства.
- Росіянок намагаються переконати в тому, що вони самі ж провокують своїх чоловіків на побоїв.
У Росії поширюють інструкцію для дружин російських окупантів
Її створила російська “Академия Коммуникации”, яка нібито займається психологічною освітою, а також пропонує програми підвищення кваліфікації.
Інструкція отримала назву “Що робити, якщо чоловік мене б'є?”.
Далі дослівно:
Практичні поради для дружин військовослужбовців:
Ваш чоловік-військовий переживає величезний стрес. Поговоріть із ним, спробуйте поставити себе на його місце.
Не варто виносити все на публіку — пости у соцмережах можуть зруйнувати кар’єру вашого чоловіка.
Якщо побиття не загрожують вашому життю — терпіть, вони скоро закінчаться.
Намагайтеся маскувати побої косметичними засобами.
Уникайте яскравих кольорів в одязі та макіяжі — це може спровокувати чоловіка на нові спалахи агресії.
Спробуйте проаналізувати свою поведінку. Чому чоловік вас ударив? Чим ви його спровокували?
Попросіть у чоловіка вибачення.
На цьому російська “Академия Коммуникации” не зупинилася й цинічно підсумувала, що: “МОВЧАННЯ — НЕ СЛАБКІСТЬ, А МУДРІСТЬ”.
