"Попросите у мужа прощения". Жен солдат РФ учат привыкать к побоям
Категория
Мир
Дата публикации

"Попросите у мужа прощения". Жен солдат РФ учат привыкать к побоям

В России распространяют инструкцию для жен российских оккупантов
Источник:  online.ua

Ни для кого не секрет, что полномасштабная война России против Украины спровоцировала множество проблем внутри самой же страны-агрессорки. Одна из них — домашнее насилие, которое только усилилось на фоне возвращения российских военных в свои дома. Как оказалось, в РФ призывают женщин не просто смириться с этим позорным явлением, а даже извиняться за то, что над ними физически издеваются.

Главные тезисы

  • Новая инструкция для жен российских захватчиков рекомендует скрывать последствия домашнего насилия.
  • Россиянок пытаются убедить в том, что они сами провоцируют своих мужей на побои.

В России распространяют инструкцию для жен российских оккупантов

Ее создала российская "Академия Коммуникации", которая якобы занимается психологическим образованием, а также предлагает программы повышения квалификации.

Инструкция получила название "Что делать, если муж меня бьет?"

Далее дословно:

Практические советы для дружин военнослужащих:

  • Ваш муж-военный переживает огромный стресс. Поговорите с ним, попробуйте поставить себя на его место.

  • Не стоит выносить всё на публику — посты в социальных сетях могут разрушить карьеру вашего мужа.

  • Если побои не угрожают вашей жизни — терпите, они скоро закончатся.

  • Старайтесь маскировать побои косметическими средствами.

  • Избегайте ярких цветов в одежде и макияже — это может спровоцировать мужа на новые вспышки агрессии.

  • Попробуйте проанализировать своё поведение. Почему муж вас ударил? Чем вы его спровоцировали?

  • Попросите у мужа прощения.

На этом российская "Академия Коммуникации" не остановилась и цинично подытожила, что: "МОЛЧАНИЕ — НЕ СЛАБОСТЬ, А МУДРОСТЬ".

