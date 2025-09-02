"Попросите у мужа прощения". Жен солдат РФ учат привыкать к побоям

Ни для кого не секрет, что полномасштабная война России против Украины спровоцировала множество проблем внутри самой же страны-агрессорки. Одна из них — домашнее насилие, которое только усилилось на фоне возвращения российских военных в свои дома. Как оказалось, в РФ призывают женщин не просто смириться с этим позорным явлением, а даже извиняться за то, что над ними физически издеваются.
Главные тезисы
- Новая инструкция для жен российских захватчиков рекомендует скрывать последствия домашнего насилия.
- Россиянок пытаются убедить в том, что они сами провоцируют своих мужей на побои.
В России распространяют инструкцию для жен российских оккупантов
Ее создала российская "Академия Коммуникации", которая якобы занимается психологическим образованием, а также предлагает программы повышения квалификации.
Инструкция получила название "Что делать, если муж меня бьет?"
Далее дословно:
Практические советы для дружин военнослужащих:
Ваш муж-военный переживает огромный стресс. Поговорите с ним, попробуйте поставить себя на его место.
Не стоит выносить всё на публику — посты в социальных сетях могут разрушить карьеру вашего мужа.
Если побои не угрожают вашей жизни — терпите, они скоро закончатся.
Старайтесь маскировать побои косметическими средствами.
Избегайте ярких цветов в одежде и макияже — это может спровоцировать мужа на новые вспышки агрессии.
Попробуйте проанализировать своё поведение. Почему муж вас ударил? Чем вы его спровоцировали?
Попросите у мужа прощения.
На этом российская "Академия Коммуникации" не остановилась и цинично подытожила, что: "МОЛЧАНИЕ — НЕ СЛАБОСТЬ, А МУДРОСТЬ".
Больше по теме
- Категория
- Политика
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-