"Попросите у мужа прощения". Жен солдат РФ учат привыкать к побоям

Ни для кого не секрет, что полномасштабная война России против Украины спровоцировала множество проблем внутри самой же страны-агрессорки. Одна из них — домашнее насилие, которое только усилилось на фоне возвращения российских военных в свои дома. Как оказалось, в РФ призывают женщин не просто смириться с этим позорным явлением, а даже извиняться за то, что над ними физически издеваются.