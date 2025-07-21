Пором із понад 500 пасажирами горів у берегів Індонезії — є жертви

В Індонезії рятувальники евакуювали понад 560 людей з пасажирського порома KM Barcelona 5. Він спалахнув у морі неподалік провінції Північний Сулавесі.
Головні тези:
- Пасажирський пором KM Barcelona 5 з понад 560 людьми на борту загорівся у берегів Індонезії.
- Унаслідок пожежі троє людей загинули, двох вдалося врятувати, включно з немовлям віком два місяці.
У берегів Індонезії палав пором з пасажирами
За офіційними даними, загинуло троє людей, ще двох вдалося врятувати, попри те, що їх спочатку вважали мертвими.
Пожежа почалася близько полудня в неділю, коли пором прямував з порту Мелонгуане в Манадо — столицю провінції. Судно виконувало звичайний маршрут.
Серед врятованих — немовля віком два місяці, якому в лікарні прочистили легені від морської води.
До порятунку також долучилися місцеві рибалки, які знаходили пасажирів у рятувальних жилетах просто у відкритому морі.
🚨BREAKING🚨— Grifty (@TheGriftReport) July 20, 2025
3 dead, 150 rescued after ferry catches fire in waters off Indonesia’s North Sulawesi province... THIS IS CRAZY!!!! pic.twitter.com/vJNO9TRGvQ
На відео з місця події видно, як люди в паніці стрибають у воду, покидаючи охоплене вогнем судно. Над кораблем здіймалися густий чорний дим.
Операція з пошуку та порятунку триває. Повідомлень про зниклих безвісти наразі немає.
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