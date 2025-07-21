Пором із понад 500 пасажирами горів у берегів Індонезії — є жертви
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Пором із понад 500 пасажирами горів у берегів Індонезії — є жертви

пором
Джерело:  AP News

В Індонезії рятувальники евакуювали понад 560 людей з пасажирського порома KM Barcelona 5. Він спалахнув у морі неподалік провінції Північний Сулавесі.

Головні тези:

  • Пасажирський пором KM Barcelona 5 з понад 560 людьми на борту загорівся у берегів Індонезії.
  • Унаслідок пожежі троє людей загинули, двох вдалося врятувати, включно з немовлям віком два місяці.

У берегів Індонезії палав пором з пасажирами

За офіційними даними, загинуло троє людей, ще двох вдалося врятувати, попри те, що їх спочатку вважали мертвими.

Пожежа почалася близько полудня в неділю, коли пором прямував з порту Мелонгуане в Манадо — столицю провінції. Судно виконувало звичайний маршрут.

Серед врятованих — немовля віком два місяці, якому в лікарні прочистили легені від морської води.

Перший адмірал Френкі Пасуни Сіхомбінг повідомив, що у рятувальній операції брали участь корабель берегової охорони, шість рятувальних суден і кілька надувних човнів.

До порятунку також долучилися місцеві рибалки, які знаходили пасажирів у рятувальних жилетах просто у відкритому морі.

На відео з місця події видно, як люди в паніці стрибають у воду, покидаючи охоплене вогнем судно. Над кораблем здіймалися густий чорний дим.

Операція з пошуку та порятунку триває. Повідомлень про зниклих безвісти наразі немає.

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