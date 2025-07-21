Паром с более чем 500 пассажирами горел у берегов Индонезии — есть жертвы

В Индонезии спасатели эвакуировали более 560 человек из пассажирского парома KM Barcelona 5. Он вспыхнул в море недалеко от провинции Северный Сулавеси.
Главные тезисы
- Более 560 человек были эвакуированы со сгоревшего парома КМ Барселона 5 у берегов Индонезии.
- В результате пожара на пароме погибли три человека, но двоих удалось спасти, включая младенца в возрасте двух месяцев.
У берегов Индонезии пылал паром с пассажирами
По официальным данным, погибли три человека, еще двоих удалось спасти, несмотря на то, что их сначала считали мертвыми.
Пожар начался около полудня в воскресенье, когда паром направлялся из порта Мелонгуане в Манадо — столицу провинции. Судно выполняло обычный маршрут.
Среди спасенных — младенец два месяца, которому в больнице прочистили легкие от морской воды.
К спасению также присоединились местные рыбаки, находившие пассажиров в спасательных жилетах прямо в открытом море.
🚨BREAKING🚨— Grifty (@TheGriftReport) July 20, 2025
3 dead, 150 rescued after ferry catches fire in waters off Indonesia’s North Sulawesi province... THIS IS CRAZY!!!! pic.twitter.com/vJNO9TRGvQ
На видео с места происшествия видно, как люди в панике прыгают в воду, покидая охваченное огнем судно. Над кораблем поднимался густой черный дым.
Операция по поиску и спасению продолжается. Сообщений о пропавших без вести пока нет.
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