Паром с более чем 500 пассажирами горел у берегов Индонезии — есть жертвы
Категория
Проиcшествия
Дата публикации

Паром с более чем 500 пассажирами горел у берегов Индонезии — есть жертвы

паром
Читати українською
Источник:  AP News

В Индонезии спасатели эвакуировали более 560 человек из пассажирского парома KM Barcelona 5. Он вспыхнул в море недалеко от провинции Северный Сулавеси.

Главные тезисы

  • Более 560 человек были эвакуированы со сгоревшего парома КМ Барселона 5 у берегов Индонезии.
  • В результате пожара на пароме погибли три человека, но двоих удалось спасти, включая младенца в возрасте двух месяцев.

У берегов Индонезии пылал паром с пассажирами

По официальным данным, погибли три человека, еще двоих удалось спасти, несмотря на то, что их сначала считали мертвыми.

Пожар начался около полудня в воскресенье, когда паром направлялся из порта Мелонгуане в Манадо — столицу провинции. Судно выполняло обычный маршрут.

Среди спасенных — младенец два месяца, которому в больнице прочистили легкие от морской воды.

Первый адмирал Фрэнки Пасуни Сихомбинг сообщил, что в спасательной операции участвовали корабль береговой охраны, шесть спасательных судов и несколько надувных лодок.

К спасению также присоединились местные рыбаки, находившие пассажиров в спасательных жилетах прямо в открытом море.

На видео с места происшествия видно, как люди в панике прыгают в воду, покидая охваченное огнем судно. Над кораблем поднимался густой черный дым.

Операция по поиску и спасению продолжается. Сообщений о пропавших без вести пока нет.

Больше по теме

Категория
Проиcшествия
Дата публикации
Додати до обраного
В горах Шотландии бушует мощный пожар — видео
Шотландия
Категория
Проиcшествия
Дата публикации
Додати до обраного
В Забайкальском крае РФ бушует пожар на складе боеприпасов — видео
Россия
Категория
Проиcшествия
Дата публикации
Додати до обраного
В Калифорнии вспыхнул масштабный лесной пожар — видео
пожар

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?