Паром с более чем 500 пассажирами горел у берегов Индонезии — есть жертвы

В Индонезии спасатели эвакуировали более 560 человек из пассажирского парома KM Barcelona 5. Он вспыхнул в море недалеко от провинции Северный Сулавеси.

У берегов Индонезии пылал паром с пассажирами

По официальным данным, погибли три человека, еще двоих удалось спасти, несмотря на то, что их сначала считали мертвыми.

Пожар начался около полудня в воскресенье, когда паром направлялся из порта Мелонгуане в Манадо — столицу провинции. Судно выполняло обычный маршрут.

Среди спасенных — младенец два месяца, которому в больнице прочистили легкие от морской воды.

Первый адмирал Фрэнки Пасуни Сихомбинг сообщил, что в спасательной операции участвовали корабль береговой охраны, шесть спасательных судов и несколько надувных лодок. Поделиться

К спасению также присоединились местные рыбаки, находившие пассажиров в спасательных жилетах прямо в открытом море.

🚨BREAKING🚨



3 dead, 150 rescued after ferry catches fire in waters off Indonesia’s North Sulawesi province... THIS IS CRAZY!!!! pic.twitter.com/vJNO9TRGvQ — Grifty (@TheGriftReport) July 20, 2025

На видео с места происшествия видно, как люди в панике прыгают в воду, покидая охваченное огнем судно. Над кораблем поднимался густой черный дым.