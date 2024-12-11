Посли ЄC погодили 15-й пакет санкцій проти Росії
Категорія
Світ
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Посли ЄC погодили 15-й пакет санкцій проти Росії

Council of the European Union
ЄС

Посли Європейського Союзу 11 грудня погодили 15-й пакет санкцій у відповідь на російську агресію проти України.

Головні тези:

  • Посли ЄС ухвалили 15-й пакет санкцій проти Росії через агресію проти України.
  • Нові обмеження спрямовані на судна третіх держав, фізичних та юридичних осіб, які сприяють зміцненню РФ.
  • Очікується розширення санкційного переліку у січні, включаючи накладення обмежень на російський скраплений газ.

Посли ЄC погодили 15-й пакет антиросійських санкцій проти Росії

Зазначено, що нові санкції спрямовані на судна третіх держав, які допомагають РФ обходити обмеження Заходу.

Про це повідомила пресслужба угорського головування в Раді ЄС.

Водночас санкції запровадили проти фізичних та юридичних осіб, а також субʼєктів РФ в іноземних державах, які сприяють військовому й технологічному зміцненню Москви шляхом обходу експортних обмежень.

В ЄС обговорюватимуть нові санкції проти РФ

Представники Європейського Союзу 27 листопада обговорять 15-й санкційний пакет проти РФ, зокрема розглянуть заходи щодо російських танкерів

До санкційного переліку можуть додати 29 організацій та 54 фізичні особи. Також очікується, що під обмеження потраплять китайські компанії через підозру їхньої співпраці з росіянами для створення дронів.

Більш значний пакет буде запропонований у січні, як тільки Польща візьме на себе ротаційне головування в ЄС з Угорщини, чий дружній до Росії лідер часто відкладав або блокував заходи, які допомагають Україні.

Водночас існує пропозиція від держав G7 накласти санкції на 48 танкерів, аби обмежити нафтові доходи РФ.

Також Reuters додає, що майбутній пакет санкцій ЄС посилить обмеження на російський скраплений газ та розширить застосування положення No Russia, яке зобов'яже дочірні європейські компанії у третіх країнах заборонити реекспорт певних товарів до РФ.

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