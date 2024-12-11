Посли ЄC погодили 15-й пакет санкцій проти Росії

Посли Європейського Союзу 11 грудня погодили 15-й пакет санкцій у відповідь на російську агресію проти України.

Посли ЄC погодили 15-й пакет антиросійських санкцій проти Росії

Зазначено, що нові санкції спрямовані на судна третіх держав, які допомагають РФ обходити обмеження Заходу.

Про це повідомила пресслужба угорського головування в Раді ЄС.

‼️ Ambassadors have just agreed on the 15th package of sanctions in reaction to Russia's aggression against Ukraine.



🗒️ The package adds more persons and entities to the already existing sanctions list, and targets entities in Russia and in third countries other than Russia that… pic.twitter.com/DMUoMhRYTH — Hungarian Presidency of the Council of the EU 2024 (@HU24EU) December 11, 2024

Водночас санкції запровадили проти фізичних та юридичних осіб, а також субʼєктів РФ в іноземних державах, які сприяють військовому й технологічному зміцненню Москви шляхом обходу експортних обмежень.

В ЄС обговорюватимуть нові санкції проти РФ

Представники Європейського Союзу 27 листопада обговорять 15-й санкційний пакет проти РФ, зокрема розглянуть заходи щодо російських танкерів

До санкційного переліку можуть додати 29 організацій та 54 фізичні особи. Також очікується, що під обмеження потраплять китайські компанії через підозру їхньої співпраці з росіянами для створення дронів.

Більш значний пакет буде запропонований у січні, як тільки Польща візьме на себе ротаційне головування в ЄС з Угорщини, чий дружній до Росії лідер часто відкладав або блокував заходи, які допомагають Україні.

Водночас існує пропозиція від держав G7 накласти санкції на 48 танкерів, аби обмежити нафтові доходи РФ.