Послы Европейского Союза 11 декабря согласовали 15 пакет санкций в ответ на российскую агрессию против Украины.
Главные тезисы
- Послы ЕС согласовали 15-й пакет санкций против России в ответ на агрессию в Украине.
- Новые ограничения направлены на суда, физических и юридических лиц, обходящих санкции и способствующих укреплению России.
- В январе ожидается расширение санкционного перечня, включая наложение ограничений на российский сжиженный газ.
- Представители ЕС обсудят добавление новых организаций и лиц в санкционный список, включая китайские компании, подозреваемые в сотрудничестве с Россией.
- Будущий пакет санкций ЕС также может усилить ограничения на российский сжиженный газ и применить положение No Russia для запрета реэкспорта к определенным товарам в РФ.
Послы ЕС согласовали 15-й пакет антироссийских санкций против России
Отмечено, что новые санкции направлены на суда третьих государств, помогающих РФ обходить ограничения Запада.
Об этом сообщила пресс-служба венгерского председательства в Совете ЕС.
‼️ Ambassadors have just agreed on the 15th package of sanctions in reaction to Russia's aggression against Ukraine.— Hungarian Presidency of the Council of the EU 2024 (@HU24EU) December 11, 2024
🗒️ The package adds more persons and entities to the already existing sanctions list, and targets entities in Russia and in third countries other than Russia that… pic.twitter.com/DMUoMhRYTH
В то же время, санкции ввели против физических и юридических лиц, а также субъектов РФ в иностранных государствах, способствующих военному и технологическому укреплению Москвы путем обхода экспортных ограничений.
В ЕС будут обсуждать новые санкции против РФ
Представители Европейского Союза 27 ноября обсудят 15-й санкционный пакет против РФ, в том числе рассмотрят меры по российским танкерам.
В санкционный перечень могут добавить 29 организаций и 54 физических лица. Также ожидается, что под ограничения попадут китайские компании из-за подозрения их сотрудничества с россиянами для создания дронов.
Более значительный пакет будет предложен в январе, как только Польша возьмет на себя ротационное председательство в ЕС из Венгрии, чей дружественный в Россию лидер часто откладывал или блокировал меры, помогающие Украине.
В то же время, существует предложение от государств G7 наложить санкции на 48 танкеров, чтобы ограничить нефтяные доходы РФ.
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