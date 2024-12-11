Послы ЕС согласовали 15-й пакет санкций против России

Послы Европейского Союза 11 декабря согласовали 15 пакет санкций в ответ на российскую агрессию против Украины.

Послы ЕС согласовали 15-й пакет антироссийских санкций против России

Отмечено, что новые санкции направлены на суда третьих государств, помогающих РФ обходить ограничения Запада.

Об этом сообщила пресс-служба венгерского председательства в Совете ЕС.

‼️ Ambassadors have just agreed on the 15th package of sanctions in reaction to Russia's aggression against Ukraine.



🗒️ The package adds more persons and entities to the already existing sanctions list, and targets entities in Russia and in third countries other than Russia that… pic.twitter.com/DMUoMhRYTH — Hungarian Presidency of the Council of the EU 2024 (@HU24EU) December 11, 2024

В то же время, санкции ввели против физических и юридических лиц, а также субъектов РФ в иностранных государствах, способствующих военному и технологическому укреплению Москвы путем обхода экспортных ограничений.

В ЕС будут обсуждать новые санкции против РФ

Представители Европейского Союза 27 ноября обсудят 15-й санкционный пакет против РФ, в том числе рассмотрят меры по российским танкерам.

В санкционный перечень могут добавить 29 организаций и 54 физических лица. Также ожидается, что под ограничения попадут китайские компании из-за подозрения их сотрудничества с россиянами для создания дронов.

Более значительный пакет будет предложен в январе, как только Польша возьмет на себя ротационное председательство в ЕС из Венгрии, чей дружественный в Россию лидер часто откладывал или блокировал меры, помогающие Украине.

В то же время, существует предложение от государств G7 наложить санкции на 48 танкеров, чтобы ограничить нефтяные доходы РФ.