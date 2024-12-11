Послы ЕС согласовали 15-й пакет санкций против России
Категория
Мир
Дата публикации

Послы ЕС согласовали 15-й пакет санкций против России

Council of the European Union
ЕС
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Послы Европейского Союза 11 декабря согласовали 15 пакет санкций в ответ на российскую агрессию против Украины.

Главные тезисы

  • Послы ЕС согласовали 15-й пакет санкций против России в ответ на агрессию в Украине.
  • Новые ограничения направлены на суда, физических и юридических лиц, обходящих санкции и способствующих укреплению России.
  • В январе ожидается расширение санкционного перечня, включая наложение ограничений на российский сжиженный газ.
  • Представители ЕС обсудят добавление новых организаций и лиц в санкционный список, включая китайские компании, подозреваемые в сотрудничестве с Россией.
  • Будущий пакет санкций ЕС также может усилить ограничения на российский сжиженный газ и применить положение No Russia для запрета реэкспорта к определенным товарам в РФ.

Послы ЕС согласовали 15-й пакет антироссийских санкций против России

Отмечено, что новые санкции направлены на суда третьих государств, помогающих РФ обходить ограничения Запада.

Об этом сообщила пресс-служба венгерского председательства в Совете ЕС.

В то же время, санкции ввели против физических и юридических лиц, а также субъектов РФ в иностранных государствах, способствующих военному и технологическому укреплению Москвы путем обхода экспортных ограничений.

В ЕС будут обсуждать новые санкции против РФ

Представители Европейского Союза 27 ноября обсудят 15-й санкционный пакет против РФ, в том числе рассмотрят меры по российским танкерам.

В санкционный перечень могут добавить 29 организаций и 54 физических лица. Также ожидается, что под ограничения попадут китайские компании из-за подозрения их сотрудничества с россиянами для создания дронов.

Более значительный пакет будет предложен в январе, как только Польша возьмет на себя ротационное председательство в ЕС из Венгрии, чей дружественный в Россию лидер часто откладывал или блокировал меры, помогающие Украине.

В то же время, существует предложение от государств G7 наложить санкции на 48 танкеров, чтобы ограничить нефтяные доходы РФ.

Также Reuters добавляет, что будущий пакет санкций ЕС усилит ограничение на российский сжиженный газ и расширит применение положения No Russia, которое обяжет дочерние европейские компании в третьих странах запретить реэкспорт определенных товаров в РФ.

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