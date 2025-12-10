Посли ЄС домовилися про новий санкційний удар по Росії

10 грудня редактор з питань Європи "Радіо Свобода" Рікард Джозвяк повідомив, що постійні представники країн-членів Європейського союзу у середу погодили введення нових санкцій проти країни-агресорки РФ.

Санкційний тиск на Росію знову посилиться

Згідно з даними Рікарда Джозвяка, офіційний Брюссель має намір ввести обмеження щодо 9 осіб та компаній, які сприяють російському "тіньовому флоту".

Ба більше, вказано, що до "чорного списку" потраплять ще 43 судна "тіньового флоту" Росії.

Редактор “Радіо Свободи” додає, що європейські посли також вирішили ввести санкції проти 12 осіб і 2 організацій, які, на їхнє думку, займаються дестабілізацією Євросоюзу.

Серед них — офіцери російської військової розвідки, члени клубу "Валдай" та громадяни США, Франції і Швейцарії, які працюють на Росію. Поширити

a clarification: its actually 43 shadow fleet vessels - and they will be formally greenlighted by ambassadors on fri https://t.co/lRkfwIBkuT — Rikard Jozwiak (@RikardJozwiak) December 10, 2025

Що важливо розуміти, нещодавно шеф французької дипломатії Жан-Ноель Барро підтвердив плани Євросоюзу фіналізувати 20-й пакет санкцій проти Росії до кінця 2025 року.

Згідно з даними журналістів, офіційний Брюссель поспішає ухвалити спеціальний закон про безстрокове блокування росактивів.

Саме це дасть можливість уникнути вето з боку угорського лідера Віткора Орбана.