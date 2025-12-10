Посли ЄС домовилися про новий санкційний удар по Росії

10 грудня редактор з питань Європи "Радіо Свобода" Рікард Джозвяк повідомив, що постійні представники країн-членів Європейського союзу у середу погодили введення нових санкцій проти країни-агресорки РФ.
Головні тези:
- Планується обмеження щодо 9 осіб та компаній, які мають відношення до російського “тіньового флоту”.
- У списки санкцій є також особи та організації, що залучені до дестабілізації Євросоюзу.
Санкційний тиск на Росію знову посилиться
Згідно з даними Рікарда Джозвяка, офіційний Брюссель має намір ввести обмеження щодо 9 осіб та компаній, які сприяють російському "тіньовому флоту".
Ба більше, вказано, що до "чорного списку" потраплять ще 43 судна "тіньового флоту" Росії.
Редактор “Радіо Свободи” додає, що європейські посли також вирішили ввести санкції проти 12 осіб і 2 організацій, які, на їхнє думку, займаються дестабілізацією Євросоюзу.
Що важливо розуміти, нещодавно шеф французької дипломатії Жан-Ноель Барро підтвердив плани Євросоюзу фіналізувати 20-й пакет санкцій проти Росії до кінця 2025 року.
Згідно з даними журналістів, офіційний Брюссель поспішає ухвалити спеціальний закон про безстрокове блокування росактивів.
Саме це дасть можливість уникнути вето з боку угорського лідера Віткора Орбана.
