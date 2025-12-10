Послы ЕС договорились о новом санкционном ударе по России

10 декабря редактор по Европе "Радио Свобода" Рикард Джозвяк сообщил, что постоянные представители стран-членов Европейского союза в среду согласовали введение новых санкций против страны-агрессорки РФ.
Главные тезисы
- Планируется ограничение в отношении 9 человек и компаний, имеющих отношение к российскому "теневому флоту".
- В списки санкций есть также лица и организации, привлеченные к дестабилизации Евросоюза.
Санкционное давление на Россию снова усилится
Согласно данным Рикарда Джозвяка, официальный Брюссель намерен ввести ограничения в отношении 9 человек и компаний, которые помагают российскому "теневому флоту".
Более того, указано, что в "черный список" попадут еще 43 судна "теневого флота" России.
Редактор “Радио Свободы” добавляет, что европейские послы также решили ввести санкции против 12 человек и 2 организаций, которые, по их мнению, занимаются дестабилизацией Евросоюза.
Что важно понимать, недавно шеф французской дипломатии Жан-Ноэль Барро подтвердил планы Евросоюза финализовать 20 пакет санкций против России до конца 2025 года.
Согласно данным журналистов, официальный Брюссель спешит принять специальный закон о бессрочной блокировке росактивов.
Именно это позволит избежать вето со стороны венгерского лидера Виткора Орбана.
