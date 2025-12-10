Послы ЕС договорились о новом санкционном ударе по России

10 декабря редактор по Европе "Радио Свобода" Рикард Джозвяк сообщил, что постоянные представители стран-членов Европейского союза в среду согласовали введение новых санкций против страны-агрессорки РФ.

Санкционное давление на Россию снова усилится

Согласно данным Рикарда Джозвяка, официальный Брюссель намерен ввести ограничения в отношении 9 человек и компаний, которые помагают российскому "теневому флоту".

Более того, указано, что в "черный список" попадут еще 43 судна "теневого флота" России.

Редактор “Радио Свободы” добавляет, что европейские послы также решили ввести санкции против 12 человек и 2 организаций, которые, по их мнению, занимаются дестабилизацией Евросоюза.

Среди них — офицеры российской военной разведки, члены клуба Валдай и граждане США, Франции и Швейцарии, работающие на Россию. Поделиться

a clarification: its actually 43 shadow fleet vessels - and they will be formally greenlighted by ambassadors on fri https://t.co/lRkfwIBkuT — Rikard Jozwiak (@RikardJozwiak) December 10, 2025

Что важно понимать, недавно шеф французской дипломатии Жан-Ноэль Барро подтвердил планы Евросоюза финализовать 20 пакет санкций против России до конца 2025 года.

Согласно данным журналистов, официальный Брюссель спешит принять специальный закон о бессрочной блокировке росактивов.

Именно это позволит избежать вето со стороны венгерского лидера Виткора Орбана.