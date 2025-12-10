Послы ЕС договорились о новом санкционном ударе по России
Категория
Экономика
Дата публикации

Послы ЕС договорились о новом санкционном ударе по России

Санкционное давление на Россию снова усилится
Read in English
Читати українською
Источник:  online.ua

10 декабря редактор по Европе "Радио Свобода" Рикард Джозвяк сообщил, что постоянные представители стран-членов Европейского союза в среду согласовали введение новых санкций против страны-агрессорки РФ.

Главные тезисы

  • Планируется ограничение в отношении 9 человек и компаний, имеющих отношение к российскому "теневому флоту".
  • В списки санкций есть также лица и организации, привлеченные к дестабилизации Евросоюза.

Санкционное давление на Россию снова усилится

Согласно данным Рикарда Джозвяка, официальный Брюссель намерен ввести ограничения в отношении 9 человек и компаний, которые помагают российскому "теневому флоту".

Более того, указано, что в "черный список" попадут еще 43 судна "теневого флота" России.

Редактор “Радио Свободы” добавляет, что европейские послы также решили ввести санкции против 12 человек и 2 организаций, которые, по их мнению, занимаются дестабилизацией Евросоюза.

Среди них — офицеры российской военной разведки, члены клуба Валдай и граждане США, Франции и Швейцарии, работающие на Россию.

Что важно понимать, недавно шеф французской дипломатии Жан-Ноэль Барро подтвердил планы Евросоюза финализовать 20 пакет санкций против России до конца 2025 года.

Согласно данным журналистов, официальный Брюссель спешит принять специальный закон о бессрочной блокировке росактивов.

Именно это позволит избежать вето со стороны венгерского лидера Виткора Орбана.

Больше по теме

Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
СБУ смогла арестовать судно "теневого" флота РФ
СБУ
В Одессе арестовали судно "теневого" флота РФ
Категория
Политика
Дата публикации
Додати до обраного
В Конгрессе представили законопроект о выходе США из НАТО
США могут выйти из НАТО
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
"Просто напились". Кто испортил "сюрприз" Малюка для Путина
Как удалось реализовать "Паутину"

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?