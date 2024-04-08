Посольство РФ у Литвi по ночах закидають коктейлями Молотова
Категорія
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Посольство РФ у Литвi по ночах закидають коктейлями Молотова

Посольство РФ у Литві
Джерело:  Delfi

Посольство Росії у Вільнюсі дві ночі поспіль 7 і 8 квітня закидали коктейлями Молотова. 

Що відомо про атаки на посольство РФ у Вільнюсі

За інформацією журналістів видання із посиланням на литовських правоохоронців, перша атака на дипломатичне відомство країни-агресорки сталась о 2:15 ночі 7 квітня.

Другу атаку зафіксували через добу , о 2:46 ночі 8 квітня.

Як повідомляють литовські ЗМІ, обидва рази пляшки із коктейлями Молотова кидали на територію посольства зі сторони консульського відділу.

Цей відділ закритий у вихідні та в нічний час.

За попередніми даними, кинута в ніч на неділю пляшка з горючою рідиною не загорілася, загорівся тільки вміст пляшки, кинутої в ніч на понеділок.

Місце, з якого ймовірно здійснювались атаки потрапляє до поля зору камер відеоспостереження.

Відео з цих камер, на яких видно, як людина кидає пляшки, співробітники посольства передали органам, що ведуть досудове розслідування.

Однак поки що нікого не заарештовано у зв'язку з нападом.

На момент публікації в посольстві РФ у Литві, а також у МЗС Росії не коментували того, що трапилося.

Що у Литві кажуть про здатність Росії продовжувати війну проти України

За інформацією військової розвідки Литви, Росія забезпечена ресурсами на війну проти України з нинішньою інтенсивністю ще щонайменше на два роки.

Причинами цього є високі ціни на нафту, обхід санкцій та державні інвестиції.

У звіті Департаменту контррозвідки та Служби військової розвідки Литви зазначається, що Росія реформувала та зміцнила свою виснажену боями у 2023 році армію та перебуває на шляху до розширення свого військового потенціалу вздовж свого кордону з НАТО, включно з Фінляндією, яка приєдналася до альянсу минулого року.

У звіті йдеться, що російська розвідка намагається уникнути санкцій, запроваджених проти оборонної промисловості країни після її вторгнення в Україну.

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