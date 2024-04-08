Посольство РФ в Литве по ночам закидывают коктейлями Молотова
Категория
Проиcшествия
Дата публикации

Посольство РФ в Литве по ночам закидывают коктейлями Молотова

Посольство РФ в Литве
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Источник:  Delfi

Посольство России в Вильнюсе две ночи подряд 7 и 8 апреля забросали коктейлями Молотова.

Что известно об атаках на посольство РФ в Вильнюсе

По информации журналистов издания со ссылкой на литовских стражей порядка, первая атака на дипломатическое ведомство страны-агрессорки произошла в 2:15 ночи 7 апреля.

Вторую атаку зафиксировали через сутки, в 2:46 ночи 8 апреля.

Как сообщают литовские СМИ, оба раза бутылки с коктейлями Молотова бросали на территорию посольства со стороны консульского отдела.

Этот отдел закрыт по выходным и в ночное время.

По предварительным данным, брошенная в ночь на воскресенье бутылка с горючей жидкостью не загорелась, загорелось только содержимое бутылки, брошенной в ночь на понедельник.

Место, с которого вероятно совершались атаки, попадает в поле зрения камер видеонаблюдения.

Видео из этих камер, на которых видно, как человек бросает бутылки, сотрудники посольства передали органам, ведущим досудебное расследование.

Однако пока никто не арестован в связи с нападением.

На момент публикации в посольстве РФ в Литве, а также в МИД России не комментировали случившееся.

Что в Литве говорят о способности России продолжать войну против Украины

По информации военной разведки Литвы, Россия обеспечена ресурсами на войну против Украины с нынешней интенсивностью еще не менее двух лет.

Причины этого — высокие цены на нефть, обход санкций и государственные инвестиции.

В отчете Департамента контрразведки и Службы военной разведки Литвы отмечается, что Россия реформировала и укрепила свою истощенную боями в 2023 году армию и находится на пути к расширению своего военного потенциала вдоль своей границы с НАТО, включая Финляндию, присоединившуюся к альянсу в прошлом году.

В отчете говорится, что российская разведка пытается избежать санкций, введенных против оборонной промышленности страны после ее вторжения в Украину.

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