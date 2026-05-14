Пошуково-рятувальні роботи у Києві тривають — мінімум 20 людей зникли під час атаки РФ

У Києві мінімум 20 людей зникли безвісти внаслідок масованої російської атаки 14 травня.
Головні тези:
- Пошуково-рятувальні роботи у Києві тривають після масованої російської атаки 14 травня.
- Мінімум 20 людей зникли безвісти внаслідок удару, а кількість загиблих зросла до 5 осіб.
У Києві тривають пошуково-рятувальні роботи на місцях ударів РФ
Про це повідомила Державна служба України з надзвичайних ситуацій.
На місці події працюють психологи та кінологи ДСНС. Залучена важка інженерна техніка для розбору завалів.
Загалом у Києві через російський удар постраждали 39 людей, з них одна дитина. Ще 28 людей вдалося врятувати.
Серед загиблих — 12-річна дівчинка.
