Пошуково-рятувальні роботи у Києві тривають — мінімум 20 людей зникли під час атаки РФ
Категорія
Україна
Дата публікації

Пошуково-рятувальні роботи у Києві тривають — мінімум 20 людей зникли під час атаки РФ

ДСНС України
Київ
Read in English

У Києві мінімум 20 людей зникли безвісти внаслідок масованої російської атаки 14 травня.

Головні тези:

  • Пошуково-рятувальні роботи у Києві тривають після масованої російської атаки 14 травня.
  • Мінімум 20 людей зникли безвісти внаслідок удару, а кількість загиблих зросла до 5 осіб.

У Києві тривають пошуково-рятувальні роботи на місцях ударів РФ

Про це повідомила Державна служба України з надзвичайних ситуацій.

З-під завалів будинку в Дарницькому районі рятувальники дістали тіла ще двох людей. Таким чином, кількість жертв російського удару зросла до 5 осіб. Крім того, наразі є дані про мінімум 20 зниклих безвісти. Пошуково-рятувальні роботи тривають.

На місці події працюють психологи та кінологи ДСНС. Залучена важка інженерна техніка для розбору завалів.

Загалом у Києві через російський удар постраждали 39 людей, з них одна дитина. Ще 28 людей вдалося врятувати.

Серед загиблих — 12-річна дівчинка.

Більше по темі

Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
Росія завдала масованого удару по Києву — загинула людина, понад 30 постраждалих
Віталій Кличко
Київ
Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
Нічна атака РФ по Київщині та Одещині — є руйнування та постраждалі
Олег Кіпер / Одеська ОВА
Київщина
Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
За всі удари по Україні Росія отримає справедливу відповідь — Зеленський
Володимир Зеленський
Зеленський

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішим

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?