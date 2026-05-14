Пошуково-рятувальні роботи у Києві тривають — мінімум 20 людей зникли під час атаки РФ

У Києві тривають пошуково-рятувальні роботи на місцях ударів РФ

Про це повідомила Державна служба України з надзвичайних ситуацій.

З-під завалів будинку в Дарницькому районі рятувальники дістали тіла ще двох людей. Таким чином, кількість жертв російського удару зросла до 5 осіб. Крім того, наразі є дані про мінімум 20 зниклих безвісти. Пошуково-рятувальні роботи тривають.

На місці події працюють психологи та кінологи ДСНС. Залучена важка інженерна техніка для розбору завалів.

Загалом у Києві через російський удар постраждали 39 людей, з них одна дитина. Ще 28 людей вдалося врятувати.