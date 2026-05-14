Поисково-спасательные работы в Киеве продолжаются — минимум 20 человек исчезли во время атаки РФ

В Киеве минимум 20 человек пропали без вести в результате массированной российской атаки 14 мая.

В Киеве продолжаются поисково-спасательные работы на местах ударов РФ

Об этом сообщила Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям.

Из-под завалов дома в Дарницком районе спасатели извлекли тела еще двух человек. Таким образом, количество жертв российского удара выросло до 5 человек. Кроме того, есть данные о минимуме 20 пропавших без вести. Поисково-спасательные работы продолжаются. Поделиться

На месте происшествия работают психологи и кинологи ГСЧС. Вовлечена тяжелая инженерная техника для разбора завалов.

Всего в Киеве из-за российского удара пострадали 39 человек, из них один ребенок. Еще 28 человек удалось спасти.