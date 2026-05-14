Поисково-спасательные работы в Киеве продолжаются — минимум 20 человек исчезли во время атаки РФ

В Киеве минимум 20 человек пропали без вести в результате массированной российской атаки 14 мая.
Главные тезисы
- Минимум 20 человек пропали без вести в результате массированной российской атаки в Киеве.
- Число погибших увеличилось до 5 человек, среди которых 12-летняя девочка.
В Киеве продолжаются поисково-спасательные работы на местах ударов РФ
Об этом сообщила Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям.
На месте происшествия работают психологи и кинологи ГСЧС. Вовлечена тяжелая инженерная техника для разбора завалов.
Всего в Киеве из-за российского удара пострадали 39 человек, из них один ребенок. Еще 28 человек удалось спасти.
Среди погибших — 12-летняя девочка.
Больше по теме
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-