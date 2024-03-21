Потреби мобілізувати 500 тис українців зараз немає — Шмигаль

В Україні наразі немає необхідності мобілізовувати раніше озвучену кількість українців – 500 тис – оскільки у війську є резерв і розпочалася ротація військовослужбовців на передовій.

Шмигаль прокоментував необхідність мобілізувати 500 тис людей

В інтерв'ю агентству Bloomberg прем'єр-міністр України Денис Шмигаль зазначив, що оцінка показала, що такі масштаби мобілізації не потрібні, враховуючи ротації, які відбуваються на передовій, і озброєння, яке надходить.

Ми продовжимо боротьбу, якщо матимемо підтримку наших партнерів щодо артилерійських снарядів, ракет великої та середньої дальності. Денис Шмигаль прем'єр-міністр України

Український парламент вже кілька тижнів обговорює законопроєкт про мобілізацію, який має план залучення додаткових резервів для поповнення військових частин.

Також Шмигаль прокоментував позицію президента Франції Еммануеля Макрона, який висуває перспективу потенційного введення військ в Україну.

Прем'єр сказав, що вітає більш жорсткий тон з Парижа.

Ми дуже раді, що комунікація президента Макрона набагато, набагато сильніша — вона дуже конкретна, дуже чітка, і це те, що нам усім потрібно, — сказав прем’єр. Поширити

Звідки взялася цифра у 500 тис мобілізованих

Раніше британська газета Financial Times повідомила, що Україна планує призвати до пів мільйона осіб.

У міністерстві оборони України виданню сказали, що більша частина призовників має замінити 330 тисяч військовослужбовців, які перебувають на фронті.

Решта призовників мають замінити загиблих і будуть використані для інших військових завдань.