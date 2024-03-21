Потребности мобилизовать 500 тыс украинцев сейчас нет — Шмигаль

В Украине пока нет необходимости мобилизовывать ранее озвученное количество украинцев – 500 тыс – поскольку в армии есть резерв и началась ротация военнослужащих на передовой.

Шмигаль прокомментировал необходимость мобилизовать 500 тыс человек

В интервью агентству Bloomberg премьер-министр Украины Денис Шмигаль отметил, что оценка показала, что такие масштабы мобилизации не нужны, учитывая происходящие на передовой ротации и поступающее вооружение.

Мы продолжим борьбу, если у нас будет поддержка наших партнеров в отношении артиллерийских снарядов, ракет большой и средней дальности. Денис Шмигаль премьер-министр Украины

Украинский парламент уже несколько недель обсуждает законопроект о мобилизации, у которого есть план привлечения дополнительных резервов для пополнения воинских частей.

Также Шмигаль прокомментировал позицию президента Франции Эммануэля Макрона, выдвигающего перспективу потенциального ввода войск в Украину.

Премьер сказал, что приветствует более жесткий тон из Парижа.

Мы очень рады, что коммуникация президента Макрона намного, намного более сильная — она очень конкретная, очень четкая, и это то, что нам всем нужно, — сказал премьер. Поделиться

Откуда взялась цифра у 500 тыс. мобилизованных

Ранее британская газета Financial Times сообщила, что Украина планирует призвать до полумиллиона человек.

В министерстве обороны Украины изданию сказали, что большая часть призывников должна заменить 330 тысяч находящихся на фронте военнослужащих.

Остальные призывники должны быть заменены погибшими и будут использованы для других военных задач.