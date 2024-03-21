Потребности мобилизовать 500 тыс украинцев сейчас нет — Шмигаль

В Украине пока нет необходимости мобилизовывать ранее озвученное количество украинцев – 500 тыс – поскольку в армии есть резерв и началась ротация военнослужащих на передовой.
Шмигаль прокомментировал необходимость мобилизовать 500 тыс человек
В интервью агентству Bloomberg премьер-министр Украины Денис Шмигаль отметил, что оценка показала, что такие масштабы мобилизации не нужны, учитывая происходящие на передовой ротации и поступающее вооружение.
Украинский парламент уже несколько недель обсуждает законопроект о мобилизации, у которого есть план привлечения дополнительных резервов для пополнения воинских частей.
Также Шмигаль прокомментировал позицию президента Франции Эммануэля Макрона, выдвигающего перспективу потенциального ввода войск в Украину.
Премьер сказал, что приветствует более жесткий тон из Парижа.
Откуда взялась цифра у 500 тыс. мобилизованных
Ранее британская газета Financial Times сообщила, что Украина планирует призвать до полумиллиона человек.
В министерстве обороны Украины изданию сказали, что большая часть призывников должна заменить 330 тысяч находящихся на фронте военнослужащих.
Остальные призывники должны быть заменены погибшими и будут использованы для других военных задач.
Общая мобилизация в Украине идет с начала полномасштабного российского вторжения. Новый закон о мобилизации уже прошел первое чтение в Верховной Раде. Ко второму чтению туда внесли более 4 тыс. правок.
Больше по теме
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-