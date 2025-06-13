Потрібно "задушити" фінанси Путіна. Волкер звернувся до союзників України

Як вважає колишній спецпредставник США в Україні Курт Волкер, досягнення миру з Росією наразі малоймовірне. Попри це, він наголосив, що припинення вогню все-таки можливе, якщо відбудеться посилення фінансового тиску на Кремль.
Головні тези:
- Співпраця з американською адміністрацією може допомогти забезпечити стабільне постачання зброї для України.
- Світ повинен бути готовий до тривалого й напруженого протистояння з Росією.
Волкер вкотре звернувся до Заходу
Журналісти поцікавилися в американського дипломата, чи є президент США Дональд Трамп важливим для досягнення миру України з Росією.
Як зазначив американський дипломат, команда Дональда Трампа повинна забезпечити стабільне постачання зброї Україні, навіть на платній основі.
Однак це має відбуватися без додаткового навантаження на американських платників податків.
На переконання Волкера, у цьому процесі головну роль може відіграти саме президент США.
Американський дипломат нагадує Штатам та Заходу про важливість якнайшвидшого посилення української обороноздатності, оскільки країна-агресорка РФ намагається перегрупуватися і зміцнити свої позиції.
На його переконання, світ має готуватись до "тривалого й напруженого протистояння" через окуповану Росією територію України.
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