Потрібно "задушити" фінанси Путіна. Волкер звернувся до союзників України
Категорія
Економіка
Дата публікації

Потрібно "задушити" фінанси Путіна. Волкер звернувся до союзників України

Волкер вкотре звернувся до Заходу
Джерело:  Європейська правда

Як вважає колишній спецпредставник США в Україні Курт Волкер, досягнення миру з Росією наразі малоймовірне. Попри це, він наголосив, що припинення вогню все-таки можливе, якщо відбудеться посилення фінансового тиску на Кремль. 

Головні тези:

  • Співпраця з американською адміністрацією може допомогти забезпечити стабільне постачання зброї для України.
  • Світ повинен бути готовий до тривалого й напруженого протистояння з Росією.

Волкер вкотре звернувся до Заходу

Журналісти поцікавилися в американського дипломата, чи є президент США Дональд Трамп важливим для досягнення миру України з Росією.

Я не думаю, що ми матимемо мир. Я згоден з міністром: можливо, буде режим припинення вогню. Але щоб до нього дійти, треба "задушити" фінанси Путіна, щоб йому було дуже важко утримувати російську державу та вести війну без доходів.

Курт Волкер

Курт Волкер

Колишній спецпредставник США в Україні

Як зазначив американський дипломат, команда Дональда Трампа повинна забезпечити стабільне постачання зброї Україні, навіть на платній основі.

Однак це має відбуватися без додаткового навантаження на американських платників податків.

На переконання Волкера, у цьому процесі головну роль може відіграти саме президент США.

Американський дипломат нагадує Штатам та Заходу про важливість якнайшвидшого посилення української обороноздатності, оскільки країна-агресорка РФ намагається перегрупуватися і зміцнити свої позиції.

На його переконання, світ має готуватись до "тривалого й напруженого протистояння" через окуповану Росією територію України.

Ніхто не збирається нападати на Росію чи захоплювати Москву, але ми маємо бути готовими до тривалого напруженого протистояння за окуповану територію України, — додав Курт Волкер.

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