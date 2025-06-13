Нужно "задушить" финансы Путина. Волкер обратился к союзникам Украины

Как считает бывший спецпредставитель США в Украине Курт Волкер, достижение мира с Россией пока маловероятно. Несмотря на это, он отметил, что прекращение огня все же возможно, если произойдет усиление финансового давления на Кремль.
Главные тезисы
- Сотрудничество с американской администрацией может помочь обеспечить стабильные поставки оружия для Украины.
- Мир должен быть готов к продолжительному и напряженному противостоянию с Россией.
Волкер еще раз обратился к Западу
Журналисты поинтересовались у американского дипломата, является ли президент США Дональд Трамп важным для достижения мира Украины с Россией.
Как отметил американский дипломат, команда Дональда Трампа должна обеспечить стабильные поставки оружия Украине, даже на платной основе.
Однако это должно происходить без дополнительной нагрузки на американских налогоплательщиков.
По убеждению Волкера, в этом процессе главную роль может сыграть именно президент США.
Американский дипломат напоминает Штатам и Западу о важности скорейшего усиления украинской обороноспособности, поскольку страна-агрессор РФ пытается перегруппироваться и укрепить свои позиции.
По его убеждению, мир должен готовиться к "длительному и напряженному противостоянию" через оккупированную Россией территорию Украины.
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