Нужно "задушить" финансы Путина. Волкер обратился к союзникам Украины

Как считает бывший спецпредставитель США в Украине Курт Волкер, достижение мира с Россией пока маловероятно. Несмотря на это, он отметил, что прекращение огня все же возможно, если произойдет усиление финансового давления на Кремль.

Волкер еще раз обратился к Западу

Журналисты поинтересовались у американского дипломата, является ли президент США Дональд Трамп важным для достижения мира Украины с Россией.

Я не думаю, что у нас будет мир. Я согласен с министром: может быть, будет режим прекращения огня. Но чтобы до него дойти, нужно "задушить" финансы Путина, чтобы ему было очень тяжело удерживать российское государство и вести войну без доходов. Курт Волкер Бывший спецпредставитель США в Украине

Как отметил американский дипломат, команда Дональда Трампа должна обеспечить стабильные поставки оружия Украине, даже на платной основе.

Однако это должно происходить без дополнительной нагрузки на американских налогоплательщиков.

По убеждению Волкера, в этом процессе главную роль может сыграть именно президент США.

Американский дипломат напоминает Штатам и Западу о важности скорейшего усиления украинской обороноспособности, поскольку страна-агрессор РФ пытается перегруппироваться и укрепить свои позиции.

По его убеждению, мир должен готовиться к "длительному и напряженному противостоянию" через оккупированную Россией территорию Украины.