Повалення режиму Путіна. Опозиціонер описав можливі сценарії

За словами російського опозиціонера та письменника Ростислава Мурзагулова, нелегітимний президент РФ Володимир Путіна давно перетворився на “кульгаву качку” у Кремлі, від якої давно хочуть позбутися.

Путін може втратити владу в Росії

Ростислав Мурзагулов звертає увагу на те, що рейтинг популярності російського диктатора у країні-агресорці продовжує невпинно падати.

Згідно з даними опозиціонера, які він отримує від людей вглибині Росії, а саме з регіонів, де відбуваються такі потрясіння, як затоплення в Оренбурзькій області, Путін уже давно втратив контроль над ситуацією в країні.

Він розв'язав не одну загарбницьку війну, яку нічим не можна виправдати. Саме звідси усі його проблеми. Якщо він припуститься ще декількох помилок, то його може позбутися власна еліта або радикальні рішення ухвалить російська опозиція, яка готова до цього, — прогнозує Ростислав Мурзагулов. Поширити

В оточенні Путіна є люди, які хочуть його усунути

За словами опозиціонера, всередині російської еліти можна все-таки відшукати осіб, які мислять раціонально.

Західні лідери повинні вийти з ними на діалог, щоб почати активніше розхитувати ситуацію в країні-агресорці.

Як вважає Мурзагулов, якщо хтось з поплічників Путіна вирішити його зрадити, то цим потрібно скористатися.