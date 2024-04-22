Повалення режиму Путіна. Опозиціонер описав можливі сценарії

За словами російського опозиціонера та письменника Ростислава Мурзагулова, нелегітимний президент РФ Володимир Путіна давно перетворився на “кульгаву качку” у Кремлі, від якої давно хочуть позбутися.
Путін може втратити владу в Росії
Ростислав Мурзагулов звертає увагу на те, що рейтинг популярності російського диктатора у країні-агресорці продовжує невпинно падати.
Згідно з даними опозиціонера, які він отримує від людей вглибині Росії, а саме з регіонів, де відбуваються такі потрясіння, як затоплення в Оренбурзькій області, Путін уже давно втратив контроль над ситуацією в країні.
В оточенні Путіна є люди, які хочуть його усунути
За словами опозиціонера, всередині російської еліти можна все-таки відшукати осіб, які мислять раціонально.
Західні лідери повинні вийти з ними на діалог, щоб почати активніше розхитувати ситуацію в країні-агресорці.
Як вважає Мурзагулов, якщо хтось з поплічників Путіна вирішити його зрадити, то цим потрібно скористатися.
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