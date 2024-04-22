Свержение режима Путина. Оппозиционер описал возможные сценарии

По словам российского оппозиционера и писателя Ростислава Мурзагулова, нелегитимный президент РФ Владимир Путина давно превратился в "хромую утку" в Кремле, от которой хотят избавиться.

Путин может потерять власть в России

Ростислав Мурзагулов обращает внимание на то, что рейтинг популярности российского диктатора в стране-агрессорке продолжает падать.

Согласно данным оппозиционера, которые он получает от людей в глубине России, а именно из регионов, где происходят такие потрясения как затопление в Оренбургской области, Путин уже давно потерял контроль над ситуацией в стране.

Он развязал не одну захватническую войну, которую ничем нельзя оправдать. Именно отсюда все его проблемы. Если он допустит еще несколько ошибок, то его может устранить собственная элита, или радикальные решения примет готовая к этому российская оппозиция, — прогнозирует Ростислав Мурзагулов. Поделиться

В окружении Путина есть люди, желающие его устранить

По словам оппозиционера, внутри российской элиты можно все-таки отыскать рационально мыслящих особей.

Западные лидеры должны выйти с ними на диалог, чтобы начать более активно расшатывать ситуацию в стране-агрессорке.

Как считает Мурзагулов, если кто-то из приспешников Путина решит его предать, то этим нужно воспользоваться.