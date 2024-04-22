Свержение режима Путина. Оппозиционер описал возможные сценарии

По словам российского оппозиционера и писателя Ростислава Мурзагулова, нелегитимный президент РФ Владимир Путина давно превратился в "хромую утку" в Кремле, от которой хотят избавиться.
Путин может потерять власть в России
Ростислав Мурзагулов обращает внимание на то, что рейтинг популярности российского диктатора в стране-агрессорке продолжает падать.
Согласно данным оппозиционера, которые он получает от людей в глубине России, а именно из регионов, где происходят такие потрясения как затопление в Оренбургской области, Путин уже давно потерял контроль над ситуацией в стране.
В окружении Путина есть люди, желающие его устранить
По словам оппозиционера, внутри российской элиты можно все-таки отыскать рационально мыслящих особей.
Западные лидеры должны выйти с ними на диалог, чтобы начать более активно расшатывать ситуацию в стране-агрессорке.
Как считает Мурзагулов, если кто-то из приспешников Путина решит его предать, то этим нужно воспользоваться.
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