Свержение режима Путина. Оппозиционер описал возможные сценарии
Категория
Мир
Дата публикации

Свержение режима Путина. Оппозиционер описал возможные сценарии

Путин
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Источник:  24 канал

По словам российского оппозиционера и писателя Ростислава Мурзагулова, нелегитимный президент РФ Владимир Путина давно превратился в "хромую утку" в Кремле, от которой хотят избавиться.

Путин может потерять власть в России

Ростислав Мурзагулов обращает внимание на то, что рейтинг популярности российского диктатора в стране-агрессорке продолжает падать.

Согласно данным оппозиционера, которые он получает от людей в глубине России, а именно из регионов, где происходят такие потрясения как затопление в Оренбургской области, Путин уже давно потерял контроль над ситуацией в стране.

Он развязал не одну захватническую войну, которую ничем нельзя оправдать. Именно отсюда все его проблемы. Если он допустит еще несколько ошибок, то его может устранить собственная элита, или радикальные решения примет готовая к этому российская оппозиция, — прогнозирует Ростислав Мурзагулов.

В окружении Путина есть люди, желающие его устранить

По словам оппозиционера, внутри российской элиты можно все-таки отыскать рационально мыслящих особей.

Западные лидеры должны выйти с ними на диалог, чтобы начать более активно расшатывать ситуацию в стране-агрессорке.

Как считает Мурзагулов, если кто-то из приспешников Путина решит его предать, то этим нужно воспользоваться.

Путин надоел всем — не только российскому населению, но и элитам. Есть ряд олигархов, зарабатывающих на этой войне. Путин не приближает к себе новых людей, поэтому его окружает очень узкий круг, состоящий из примерно 200 человек — со всей 150-миллионной страны. Поэтому остальные россияне не заинтересованы в продолжении войны, — отметил оппозиционер.

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