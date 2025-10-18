Повернення викрадених українських дітей. Що відомо про план Меланії Трамп

Перша леді США Меланія Трамп за власним бажанням працює над поверненням українських дітей, яких викрала Росія, і приділяє цьому питанню чимало свого часу. Про це повідомив американський лідер Дональд Трамп.
Головні тези:
- Точна кількість викрадених українських дітей досі є невідомою.
- Проте деяких з них вдалося повернути додому завдяки зусиллям Меланії Трамп.
Меланія Трамп хоче врятувати українських дітей
Ця тема була у центрі уваги під час пресконференції Володимира Зеленського та Дональда Трампа.
Журналісти поцікавилися в українського лідера, чи цінує він зусилля Меланії Трамп щодо повернення викрадених дітей в Україну.
Окрім того, ЗМІ запитали, чи просив глава Білого дому свою дружину допомогти йому в цьому питанні.
Американський лідер звернув увагу на те, що наразі невідома точна кількість викрадених Росією українських дітей.
Наразі також відомо, що Меланія налагодила діалог з російським диктатором Володимиром Путіним, щоб домовитися про порятунок українських неповнолітніх.
Ба більше, її команда вже працює з офіційною Москвою, щоб забезпечити возз'єднання дітей із своїми родинами. Деяких з низ уже вдалося повернули додому.
Щоб більше дізнатися про викрадення Росією українських дітей — дивіться документальну стрічку “Понівечене дитинство”, яку створило українське незалежне медіа та відеопродакшн Online.UA:
Більше по темі
- Категорія
- Культура
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-