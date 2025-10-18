Повернення викрадених українських дітей. Що відомо про план Меланії Трамп
Категорія
Україна
Дата публікації

Повернення викрадених українських дітей. Що відомо про план Меланії Трамп

The White House
Меланія Трамп

Перша леді США Меланія Трамп за власним бажанням працює над поверненням українських дітей, яких викрала Росія, і приділяє цьому питанню чимало свого часу. Про це повідомив американський лідер Дональд Трамп.

Головні тези:

  • Точна кількість викрадених українських дітей досі є невідомою.
  • Проте деяких з них вдалося повернути додому завдяки зусиллям Меланії Трамп.

Меланія Трамп хоче врятувати українських дітей

Ця тема була у центрі уваги під час пресконференції Володимира Зеленського та Дональда Трампа.

Журналісти поцікавилися в українського лідера, чи цінує він зусилля Меланії Трамп щодо повернення викрадених дітей в Україну.

Окрім того, ЗМІ запитали, чи просив глава Білого дому свою дружину допомогти йому в цьому питанні.

Вона хотіла це зробити. Вона просто дуже хвилюється за дітей. І, гадаю, зробила дійсно хорошу роботу, привернувши увагу до цієї теми.

Дональд Трамп

Дональд Трамп

Президент США

Американський лідер звернув увагу на те, що наразі невідома точна кількість викрадених Росією українських дітей.

Хтось каже, що це 20 тисяч, а хтось — що 300. Це велика різниця і ніхто насправді не знає. Але вона (Меланія — ред.) дуже сильно переживає за дітей. Вона думає про дітей увесь час, — розповів Трамп.

Наразі також відомо, що Меланія налагодила діалог з російським диктатором Володимиром Путіним, щоб домовитися про порятунок українських неповнолітніх.

Ба більше, її команда вже працює з офіційною Москвою, щоб забезпечити возз'єднання дітей із своїми родинами. Деяких з низ уже вдалося повернули додому.

Щоб більше дізнатися про викрадення Росією українських дітей — дивіться документальну стрічку “Понівечене дитинство”, яку створило українське незалежне медіа та відеопродакшн Online.UA:

Більше по темі

Категорія
Культура
Дата публікації
Додати до обраного
У Празі показали фільм "Понівечене дитинство" про викрадення Росією українських дітей
Понівечене дитинство
Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
Викрадення Росією українських дітей. США ухвалили фінальне рішення
діти
Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
Викрадення Росією українських дітей. Що дізналося ГУР
ГУР
Нові дані від ГУР щодо викрадення українських дітей

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішим

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?