Повернення викрадених українських дітей. Що відомо про план Меланії Трамп

Перша леді США Меланія Трамп за власним бажанням працює над поверненням українських дітей, яких викрала Росія, і приділяє цьому питанню чимало свого часу. Про це повідомив американський лідер Дональд Трамп.

Меланія Трамп хоче врятувати українських дітей

Ця тема була у центрі уваги під час пресконференції Володимира Зеленського та Дональда Трампа.

Журналісти поцікавилися в українського лідера, чи цінує він зусилля Меланії Трамп щодо повернення викрадених дітей в Україну.

Окрім того, ЗМІ запитали, чи просив глава Білого дому свою дружину допомогти йому в цьому питанні.

Вона хотіла це зробити. Вона просто дуже хвилюється за дітей. І, гадаю, зробила дійсно хорошу роботу, привернувши увагу до цієї теми. Дональд Трамп Президент США

Американський лідер звернув увагу на те, що наразі невідома точна кількість викрадених Росією українських дітей.

Хтось каже, що це 20 тисяч, а хтось — що 300. Це велика різниця і ніхто насправді не знає. Але вона (Меланія — ред.) дуже сильно переживає за дітей. Вона думає про дітей увесь час, — розповів Трамп. Поширити

Наразі також відомо, що Меланія налагодила діалог з російським диктатором Володимиром Путіним, щоб домовитися про порятунок українських неповнолітніх.

Ба більше, її команда вже працює з офіційною Москвою, щоб забезпечити возз'єднання дітей із своїми родинами. Деяких з низ уже вдалося повернули додому.

Щоб більше дізнатися про викрадення Росією українських дітей — дивіться документальну стрічку “Понівечене дитинство”, яку створило українське незалежне медіа та відеопродакшн Online.UA: