Возвращение похищенных украинских детей. Что известно о плане Мелании Трамп

Первая леди США Мелания Трамп по собственному желанию работает над возвращением украинских детей, похищенных Россией, и уделяет этому вопросу немало своего времени. Об этом сообщил американский лидер Дональд Трамп.
Главные тезисы
- Точное количество похищенных украинских детей до сих пор неизвестно.
- Однако некоторых из них удалось вернуть домой благодаря усилиям Мелании Трамп.
Мелания Трамп хочет спасти украинских детей
Эта тема была в центре внимания во время пресс-конференции Владимира Зеленского и Дональда Трампа.
Журналисты поинтересовались у украинского лидера, ценит ли он усилия Мелании Трамп по возвращению похищенных детей в Украину.
Кроме того, СМИ спросили, просил ли глава Белого дома свою жену помочь ему в этом вопросе.
Американский лидер обратил внимание на то, что пока неизвестно точное количество похищенных Россией украинских детей.
Также известно, что Мелания наладила диалог с российским диктатором Владимиром Путиным, чтобы договориться о спасении украинских несовершеннолетних.
Более того, ее команда уже работает с официальной Москвой, чтобы обеспечить воссоединение детей со своими семьями. Некоторых из них уже удалось вернуть домой.
Чтобы больше узнать о похищении Россией украинских детей — смотрите документальный фильм «Истерзанное детство», который создало украинское независимое медиа и видеопродакшн Online.UA:
