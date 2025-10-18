Возвращение похищенных украинских детей. Что известно о плане Мелании Трамп

Первая леди США Мелания Трамп по собственному желанию работает над возвращением украинских детей, похищенных Россией, и уделяет этому вопросу немало своего времени. Об этом сообщил американский лидер Дональд Трамп.

Мелания Трамп хочет спасти украинских детей

Эта тема была в центре внимания во время пресс-конференции Владимира Зеленского и Дональда Трампа.

Журналисты поинтересовались у украинского лидера, ценит ли он усилия Мелании Трамп по возвращению похищенных детей в Украину.

Кроме того, СМИ спросили, просил ли глава Белого дома свою жену помочь ему в этом вопросе.

Она хотела это сделать. Она просто очень переживает за детей. И, думаю, проделала действительно хорошую работу, привлекая внимание к этой теме. Дональд Трамп Президент США

Американский лидер обратил внимание на то, что пока неизвестно точное количество похищенных Россией украинских детей.

Кто-то говорит, что это 20 тысяч, а кто — что 300. Это большая разница и никто на самом деле не знает. Но она (Мелания — ред.) очень сильно переживает за детей. Она думает о детях все время, — рассказал Трамп. Поделиться

Также известно, что Мелания наладила диалог с российским диктатором Владимиром Путиным, чтобы договориться о спасении украинских несовершеннолетних.

Более того, ее команда уже работает с официальной Москвой, чтобы обеспечить воссоединение детей со своими семьями. Некоторых из них уже удалось вернуть домой.

