Возвращение похищенных украинских детей. Что известно о плане Мелании Трамп
Возвращение похищенных украинских детей. Что известно о плане Мелании Трамп

Мелания Трамп хочет спасти украинских детей
Первая леди США Мелания Трамп по собственному желанию работает над возвращением украинских детей, похищенных Россией, и уделяет этому вопросу немало своего времени. Об этом сообщил американский лидер Дональд Трамп.

Главные тезисы

  • Точное количество похищенных украинских детей до сих пор неизвестно.
  • Однако некоторых из них удалось вернуть домой благодаря усилиям Мелании Трамп.

Мелания Трамп хочет спасти украинских детей

Эта тема была в центре внимания во время пресс-конференции Владимира Зеленского и Дональда Трампа.

Журналисты поинтересовались у украинского лидера, ценит ли он усилия Мелании Трамп по возвращению похищенных детей в Украину.

Кроме того, СМИ спросили, просил ли глава Белого дома свою жену помочь ему в этом вопросе.

Она хотела это сделать. Она просто очень переживает за детей. И, думаю, проделала действительно хорошую работу, привлекая внимание к этой теме.

Дональд Трамп

Дональд Трамп

Президент США

Американский лидер обратил внимание на то, что пока неизвестно точное количество похищенных Россией украинских детей.

Кто-то говорит, что это 20 тысяч, а кто — что 300. Это большая разница и никто на самом деле не знает. Но она (Мелания — ред.) очень сильно переживает за детей. Она думает о детях все время, — рассказал Трамп.

Также известно, что Мелания наладила диалог с российским диктатором Владимиром Путиным, чтобы договориться о спасении украинских несовершеннолетних.

Более того, ее команда уже работает с официальной Москвой, чтобы обеспечить воссоединение детей со своими семьями. Некоторых из них уже удалось вернуть домой.

Чтобы больше узнать о похищении Россией украинских детей — смотрите документальный фильм «Истерзанное детство», который создало украинское независимое медиа и видеопродакшн Online.UA:

