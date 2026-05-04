Повітряна атака РФ по Україні — ППО знешкодила 135 дронів

Сили протиповітряної оборони знешкодили 135 зі 155 безпілотників, якими російські загарбники атакували Україну з вечора 3 травня.

Головні тези:

  • Сили протиповітряної оборони успішно зупинили повітряну атаку російських дронів на Україну.
  • Ударні безпілотники типу Shahed, “Гербера”, “Італмас” та інші були взяті під приціл та знищені українськими силами оборони.

Звіт ППО щодо бойової роботи у ніч проти 4 травня

З 18:00 неділі, 3 травня, росіяни атакували 155 ударними БПЛА типу Shahed (в т.ч. реактивними), "Гербера", "Італмас" і дронами-імітаторами "Пародія" з Курську, Шаталового, Орла, Приморсько-Ахтарська, Міллерового (РФ), а також тимчасово окупованого Донецька і Гвардійського у тимчасово окупованому Криму.

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

За попередніми даними, станом на 09:00 понеділка, 4 травня, ППО збила / подавила 135 дронів на півночі, півдні та сході України.

Зафіксовано влучання 14 ударних БПЛА на 10 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на чотирьох локаціях.

Звіт ППО

Атака триває, в повітряному просторі декілька ворожих БПЛА.

