Повітряна атака РФ по Україні — ППО знешкодила 135 дронів

Сили протиповітряної оборони знешкодили 135 зі 155 безпілотників, якими російські загарбники атакували Україну з вечора 3 травня.
Головні тези:
- Сили протиповітряної оборони успішно зупинили повітряну атаку російських дронів на Україну.
- Ударні безпілотники типу Shahed, “Гербера”, “Італмас” та інші були взяті під приціл та знищені українськими силами оборони.
Звіт ППО щодо бойової роботи у ніч проти 4 травня
З 18:00 неділі, 3 травня, росіяни атакували 155 ударними БПЛА типу Shahed (в т.ч. реактивними), "Гербера", "Італмас" і дронами-імітаторами "Пародія" з Курську, Шаталового, Орла, Приморсько-Ахтарська, Міллерового (РФ), а також тимчасово окупованого Донецька і Гвардійського у тимчасово окупованому Криму.
Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.
За попередніми даними, станом на 09:00 понеділка, 4 травня, ППО збила / подавила 135 дронів на півночі, півдні та сході України.
Атака триває, в повітряному просторі декілька ворожих БПЛА.
