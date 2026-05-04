Воздушная атака РФ по Украине — ПВО обезвредила 135 дронов
Силы противовоздушной обороны обезвредили 135 из 155 беспилотников, которыми российские захватчики атаковали Украину вечером 3 мая.

Главные тезисы

  • Силы противовоздушной обороны Украины успешно сбили 135 из 155 беспилотников, атаковавших страну вечером 3 мая.
  • Благодаря действиям авиации, зенитных ракетных войск, подразделений радиоэлектронной борьбы и других подразделений украинских вооруженных сил удалось обезвредить атаку дронов.

Отчет ПВО о боевой работе в ночь на 4 мая

С 18:00 воскресенья, 3 мая, россияне атаковали 155 ударными БПЛА типа Shahed (в т.ч. реактивными), "Гербера", "Италмас" и дронами-имитаторами "Пародия" из Курска, Шаталового, Орла, Приморско-Ахтарского, Миллерового и временно оккупированном Крыму.

Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

По предварительным данным, по состоянию на 09:00 понедельника, 4 мая, ПВО сбила/подавила 135 дронов на севере, юге и востоке Украины.

Зафиксировано попадание 14 ударных БПЛА на 10 локациях, а также падение сбитых (обломки) на четырех локациях.

Отчет ПВО

Атака продолжается, в воздушном пространстве несколько вражеских БПЛА.

