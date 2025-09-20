Повітряні сили показали ефектне відео бойової роботи 20 вересня
Україна
Повітряні сили показали ефектне відео бойової роботи 20 вересня

Повітряні Сили ЗСУ
літак
У Повітряних силах ЗСУ звітували епічним відео бойової роботи під час масованої атаки РФ по Україні 20 вересня.

Головні тези:

  • Повітряні сили ЗСУ вразили глядачів епічним відео бойової роботи 20 вересня.
  • Українські пілоти F-16 демонструють високу ефективність під час російського масованого удару.
  • Відео презентує роботу зенітних ракетних систем та розрахунків МВГ.

ПС показали відео ефективної бойової роботи

20 вересня 2025 року. Бойова робота Повітряних Сил під час російського масованого удару по території України. На відео працюють зенітні ракетні системи, розрахунки МВГ, ну і, звичайно, пілоти F-16!

У ПС зазначили, що левова частка збитих сьогодні Х-101 — саме на рахунку українських Fighting Falcons.

Дякуємо партнерам за допомогу у захисті нашого неба! Посилюємо українську ППО — наближаємо перемогу разом!

