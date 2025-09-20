Повітряні сили показали ефектне відео бойової роботи 20 вересня

У Повітряних силах ЗСУ звітували епічним відео бойової роботи під час масованої атаки РФ по Україні 20 вересня.
Головні тези:
- Повітряні сили ЗСУ вразили глядачів епічним відео бойової роботи 20 вересня.
- Українські пілоти F-16 демонструють високу ефективність під час російського масованого удару.
- Відео презентує роботу зенітних ракетних систем та розрахунків МВГ.
ПС показали відео ефективної бойової роботи
У ПС зазначили, що левова частка збитих сьогодні Х-101 — саме на рахунку українських Fighting Falcons.
Дякуємо партнерам за допомогу у захисті нашого неба! Посилюємо українську ППО — наближаємо перемогу разом!
