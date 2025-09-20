Воздушные силы показали эффектное видео боевой работы 20 сентября

В Воздушных силах ВСУ отчитывались эпическим видео боевой работы во время массированной атаки РФ по Украине 20 сентября.
Главные тезисы
- Воздушные cилы ВСУ продемонстрировали эффективность и профессионализм во время массированной атаки РФ.
- Украинские пилоты F-16 сыграли ключевую роль в успешной обороне и сбитии вражеских целей.
- Видео показывает работу зенитных ракетных систем и расчетов МВГ, подтверждая готовность и высокий уровень подготовки украинских военных.
ПС показали видео эффективной боевой работы
В ПС отметили, что львиная доля сбитых сегодня Х-101 именно на счету украинских Fighting Falcons.
Спасибо партнерам за помощь в защите нашего неба! Ужесточаем украинскую ПВО — приближаем победу вместе!
