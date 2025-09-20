Воздушные силы показали эффектное видео боевой работы 20 сентября
Воздушные силы показали эффектное видео боевой работы 20 сентября

Воздушные Силы ВСУ
самолет
В Воздушных силах ВСУ отчитывались эпическим видео боевой работы во время массированной атаки РФ по Украине 20 сентября.

Главные тезисы

  • Воздушные cилы ВСУ продемонстрировали эффективность и профессионализм во время массированной атаки РФ.
  • Украинские пилоты F-16 сыграли ключевую роль в успешной обороне и сбитии вражеских целей.
  • Видео показывает работу зенитных ракетных систем и расчетов МВГ, подтверждая готовность и высокий уровень подготовки украинских военных.

ПС показали видео эффективной боевой работы

20 сентября 2025 года. Боевая работа Воздушных сил во время российского массированного удара по территории Украины. На видео работают зенитные ракетные системы, расчеты МВГ, ну и, конечно, пилоты F-16!

В ПС отметили, что львиная доля сбитых сегодня Х-101 именно на счету украинских Fighting Falcons.

Спасибо партнерам за помощь в защите нашего неба! Ужесточаем украинскую ПВО — приближаем победу вместе!

