Повітряні сили розкрили нову тактику Росії під час комбінованих обстрілів України

Росія почала частіше використовувати балістику для ударів по Україні

Про це розповів начальник управління комунікації командування Повітряних сил Юрій Ігнат.

За його словами, цієї ночі під ударом опинилися об’єкти енергетичної та газової інфраструктури в кількох регіонах.

На жаль, чергова терористична атака на наші міста. Під ударом — енергетика й газова промисловість. Ворог хоче залишити нас без світла та тепла. Юрій Ігнат Начальник управління комунікації командування Повітряних сил ЗСУ

Основними напрямками російського удару стали Дніпропетровщина, Київщина та Полтавщина, хоча пошкоджень зазнали й інші регіони. Ігнат підкреслив, що особливістю цієї атаки стало масоване застосування балістичних та аеробалістичних ракет.

Було випущено 25 "Іскандер-М" або KN-23 та 7 "Кинджалів". Це 32 ракети з 45, які атакували по балістичній траєкторії. Поширити

Він зазначив, що цього року Росія значно збільшила частку балістичних пусків у порівнянні з крилатими ракетами, роблячи ставку саме на їхню швидкість та складність перехоплення.

Окрім цього, противник застосовував і крилаті ракети — як морського, так і наземного базування, а також масово запускав ударні безпілотники.