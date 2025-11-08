Повітряні сили розкрили нову тактику Росії під час комбінованих обстрілів України

Російська армія продовжує завдавати масованих ударів по критичній інфраструктурі України, дедалі частіше застосовуючи балістичні ракети.
Головні тези:
- Російська армія продовжує удари по енергетичній та газовій інфраструктурі України, використовуючи балістичні та аеробалістичні ракети.
- Основними напрямками російського удару стали Дніпропетровщина, Київщина та Полтавщина, де застосовувалися близько 32 балістичних та аеробалістичних ракет.
- Росія в цьому році значно збільшила частку балістичних пусків порівняно з крилатими ракетами, намагаючись ускладнити їх перехоплення.
Росія почала частіше використовувати балістику для ударів по Україні
Про це розповів начальник управління комунікації командування Повітряних сил Юрій Ігнат.
За його словами, цієї ночі під ударом опинилися об’єкти енергетичної та газової інфраструктури в кількох регіонах.
Основними напрямками російського удару стали Дніпропетровщина, Київщина та Полтавщина, хоча пошкоджень зазнали й інші регіони. Ігнат підкреслив, що особливістю цієї атаки стало масоване застосування балістичних та аеробалістичних ракет.
Він зазначив, що цього року Росія значно збільшила частку балістичних пусків у порівнянні з крилатими ракетами, роблячи ставку саме на їхню швидкість та складність перехоплення.
Окрім цього, противник застосовував і крилаті ракети — як морського, так і наземного базування, а також масово запускав ударні безпілотники.
Загалом було понад 450 дронів-камікадзе, як уже повідомляв президент.
