Воздушные силы раскрыли новую тактику России во время комбинированных обстрелов Украины

Российская армия продолжает наносить массированные удары по критической инфраструктуре Украины, все чаще применяя баллистические ракеты.

Россия стала чаще использовать баллистику для ударов по Украине

Об этом рассказал начальник управления коммуникации командования Воздушных сил Юрий Игнат.

По его словам, в эту ночь под ударом оказались объекты энергетической и газовой инфраструктуры в нескольких регионах.

К сожалению, очередная террористическая атака на наши города. Под ударом энергетика и газовая промышленность. Враг хочет оставить нас без света и тепла. Юрий Игнат Начальник управления коммуникации командования Воздушных сил ВСУ

Основными направлениями российского удара стали Днепропетровщина, Киевщина и Полтавщина, хотя повреждения получили и другие регионы. Игнат подчеркнул, что особенностью этой атаки стало массированное применение баллистических и аэробалистических ракет.

Было выпущено 25 "Искандер-М" или KN-23 и 7 "Кинжалов". Это 32 ракеты из 45, атаковавших по баллистической траектории.

Он отметил, что в текущем году Россия значительно увеличила долю баллистических пусков по сравнению с крылатыми ракетами, делая ставку именно на их скорость и сложность перехвата.

Кроме того, противник применял и крылатые ракеты — как морского, так и наземного базирования, а также массово запускал ударные беспилотники.