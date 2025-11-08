Воздушные силы раскрыли новую тактику России во время комбинированных обстрелов Украины

Российская армия продолжает наносить массированные удары по критической инфраструктуре Украины, все чаще применяя баллистические ракеты.
Главные тезисы
- Российская армия наносит массированные удары по энергетической и газовой инфраструктуре Украины, все чаще применяя баллистические ракеты.
- Основными направлениями российских ударов стали Днепропетровщина, Киевщина и Полтавщина, где были применены около 32 баллистические и аэробалистические ракеты.
- В этом году Россия увеличила долю баллистических пусков по сравнению с крылатыми ракетами, чтобы усложнить их перехват.
Россия стала чаще использовать баллистику для ударов по Украине
Об этом рассказал начальник управления коммуникации командования Воздушных сил Юрий Игнат.
По его словам, в эту ночь под ударом оказались объекты энергетической и газовой инфраструктуры в нескольких регионах.
Основными направлениями российского удара стали Днепропетровщина, Киевщина и Полтавщина, хотя повреждения получили и другие регионы. Игнат подчеркнул, что особенностью этой атаки стало массированное применение баллистических и аэробалистических ракет.
Он отметил, что в текущем году Россия значительно увеличила долю баллистических пусков по сравнению с крылатыми ракетами, делая ставку именно на их скорость и сложность перехвата.
Кроме того, противник применял и крылатые ракеты — как морского, так и наземного базирования, а также массово запускал ударные беспилотники.
В общей сложности было более 450 дронов-камикадзе, как уже сообщал президент.
Больше по теме
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-