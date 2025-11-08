Воздушные силы раскрыли новую тактику России во время комбинированных обстрелов Украины
Категория
Украина
Дата публикации

Воздушные силы раскрыли новую тактику России во время комбинированных обстрелов Украины

ракета
Читати українською
Источник:  Киев24

Российская армия продолжает наносить массированные удары по критической инфраструктуре Украины, все чаще применяя баллистические ракеты.

Главные тезисы

  • Российская армия наносит массированные удары по энергетической и газовой инфраструктуре Украины, все чаще применяя баллистические ракеты.
  • Основными направлениями российских ударов стали Днепропетровщина, Киевщина и Полтавщина, где были применены около 32 баллистические и аэробалистические ракеты.
  • В этом году Россия увеличила долю баллистических пусков по сравнению с крылатыми ракетами, чтобы усложнить их перехват.

Россия стала чаще использовать баллистику для ударов по Украине

Об этом рассказал начальник управления коммуникации командования Воздушных сил Юрий Игнат.

По его словам, в эту ночь под ударом оказались объекты энергетической и газовой инфраструктуры в нескольких регионах.

К сожалению, очередная террористическая атака на наши города. Под ударом энергетика и газовая промышленность. Враг хочет оставить нас без света и тепла.

Юрий Игнат

Юрий Игнат

Начальник управления коммуникации командования Воздушных сил ВСУ

Основными направлениями российского удара стали Днепропетровщина, Киевщина и Полтавщина, хотя повреждения получили и другие регионы. Игнат подчеркнул, что особенностью этой атаки стало массированное применение баллистических и аэробалистических ракет.

Было выпущено 25 "Искандер-М" или KN-23 и 7 "Кинжалов". Это 32 ракеты из 45, атаковавших по баллистической траектории.

Он отметил, что в текущем году Россия значительно увеличила долю баллистических пусков по сравнению с крылатыми ракетами, делая ставку именно на их скорость и сложность перехвата.

Кроме того, противник применял и крылатые ракеты — как морского, так и наземного базирования, а также массово запускал ударные беспилотники.

В общей сложности было более 450 дронов-камикадзе, как уже сообщал президент.

Больше по теме

Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Воздушные силы показали эффектное видео боевой работы 20 сентября
Воздушные Силы ВСУ
самолет
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Ночная атака РФ по Украине — Воздушные силы обезвредили 150 БпЛА
Воздушные Силы ВСУ
ППО
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Воздушные силы сбили две из трех авиабомб РФ над Одещиной
Воздушное командование "Юг"
КАБ

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?