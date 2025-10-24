Воздушные силы сбили две из трех авиабомб РФ над Одещиной

Российские оккупанты днем 24 октября попытались атаковать Одесскую область тремя управляемыми авиабомбами (КАБ) с повышенной дальностью поражения УМПБ-5. Угроза была обезврежена силами обороны Украины.
Главные тезисы
- Украинские воздушные силы успешно отразили атаку российских авиабомб в Одессе.
- Силами обороны Украины было сбито две из трех управляемых авиабомб РФ с повышенной дальностью поражения.
- Одесская областная военная администрация сообщила об атаке российских оккупантов управляемыми авиационными бомбами.
ПС ВСУ сбили 2 КАБа РФ над Одещиной
Оккупанты пытались бить по Одещине, запустив три КАБа из истребителя Су-34, но их планы потерпели крах.
Об этом сообщает Воздушное командование "Юг".
Напомним, Одесская областная военная администрация и Воздушные силы 24 октября сообщили, что российские оккупанты впервые атаковали регион управляемыми авиационными бомбами. Враг запустил бомбы в сторону Южного и Черноморского.
Предварительно Россия использовала УМПБ-5 — управляемую авиабомбу с повышенной дальностью поражения.
