Воздушные силы сбили две из трех авиабомб РФ над Одещиной

Российские оккупанты днем 24 октября попытались атаковать Одесскую область тремя управляемыми авиабомбами (КАБ) с повышенной дальностью поражения УМПБ-5. Угроза была обезврежена силами обороны Украины.

ПС ВСУ сбили 2 КАБа РФ над Одещиной

Оккупанты пытались бить по Одещине, запустив три КАБа из истребителя Су-34, но их планы потерпели крах.

Об этом сообщает Воздушное командование "Юг".

Днем российские оккупационные войска нанесли авиационный удар по Одесщине тремя управляемыми авиабомбами с повышенной дальностью поражения, выпущенными из самолета Су-34. Противовоздушной обороной юга Украины сбиты 2 авиабомба. Еще одна — упала на открытом участке местности, без последствий. Поделиться

Напомним, Одесская областная военная администрация и Воздушные силы 24 октября сообщили, что российские оккупанты впервые атаковали регион управляемыми авиационными бомбами. Враг запустил бомбы в сторону Южного и Черноморского.