Воздушные силы сбили две из трех авиабомб РФ над Одещиной
Воздушные силы сбили две из трех авиабомб РФ над Одещиной

Воздушное командование "Юг"
КАБ
Читати українською

Российские оккупанты днем 24 октября попытались атаковать Одесскую область тремя управляемыми авиабомбами (КАБ) с повышенной дальностью поражения УМПБ-5. Угроза была обезврежена силами обороны Украины.

Главные тезисы

  • Украинские воздушные силы успешно отразили атаку российских авиабомб в Одессе.
  • Силами обороны Украины было сбито две из трех управляемых авиабомб РФ с повышенной дальностью поражения.
  • Одесская областная военная администрация сообщила об атаке российских оккупантов управляемыми авиационными бомбами.

ПС ВСУ сбили 2 КАБа РФ над Одещиной

Оккупанты пытались бить по Одещине, запустив три КАБа из истребителя Су-34, но их планы потерпели крах.

Об этом сообщает Воздушное командование "Юг".

Днем российские оккупационные войска нанесли авиационный удар по Одесщине тремя управляемыми авиабомбами с повышенной дальностью поражения, выпущенными из самолета Су-34. Противовоздушной обороной юга Украины сбиты 2 авиабомба. Еще одна — упала на открытом участке местности, без последствий.

Напомним, Одесская областная военная администрация и Воздушные силы 24 октября сообщили, что российские оккупанты впервые атаковали регион управляемыми авиационными бомбами. Враг запустил бомбы в сторону Южного и Черноморского.

Предварительно Россия использовала УМПБ-5 — управляемую авиабомбу с повышенной дальностью поражения.

