Повітряні сили збили дві з трьох авіабомб РФ над Одещиною
Категорія
Україна
Дата публікації

Повітряні сили збили дві з трьох авіабомб РФ над Одещиною

Повітряне командування "Південь"
КАБ

Російські окупанти вдень 24 жовтня спробували атакувати Одеську область трьома керованими авіабомбами (КАБ) з підвищеною дальністю ураження УМПБ-5. Загрозу було знешкоджено Силами оборони України.

Головні тези:

  • Українські повітряні сили відбили атаку російських авіабомб над Одещиною.
  • Збито 2 з трьох керованих авіабомб РФ, що мали підвищену дальність ураження.
  • Російські окупанти намагалися атакувати Одесу, але їхні плани були невдалі.

ПС ЗСУ збили 2 КАБи РФ над Одещиною

Окупанти намагалися бити по Одещині, запустивши три КАБи з винищувача Су-34, але їхні плани зазнали краху.

Про це повідомляє Повітряне командування "Південь".

Вдень російські окупаційні війська завдали авіаційного удару по Одещині трьома керованими авіабомбами з підвищеною дальністю ураження, випущеними з літака Су-34. Протиповітряною обороною півдня України збито 2 авіабомби. Ще одна — впала на відкритій ділянці місцевості, без наслідків.

Нагадаємо, Одеська обласна військова адміністрація та Повітряні сили 24 жовтня повідомили, що російські окупанти вперше атакували регіон керованими авіаційними бомбами. Ворог запустив бомби в бік Південного та Чорноморського.

Попередньо, Росія використала УМПБ-5 — керовану авіабомбу з підвищеною дальністю ураження.

Більше по темі

Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
РФ використала проти України 3270 дронів, 1370 КАБ і близько 50 ракет лише за тиждень
Володимир Зеленський
Росія постійно посилює терор проти України
Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
РФ атакувала КАБами Харків — 9 потерпілих
Ігор Терехов
Наслідки атаки РФ на Харків - що відомо
Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
Росія вперше вдарила КАБами по Одеській області
Олег Кіпер / Одеська ОВА
Росія вперше вдарила КАБами по Одеській області

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішим

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?