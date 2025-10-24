Повітряні сили збили дві з трьох авіабомб РФ над Одещиною

Російські окупанти вдень 24 жовтня спробували атакувати Одеську область трьома керованими авіабомбами (КАБ) з підвищеною дальністю ураження УМПБ-5. Загрозу було знешкоджено Силами оборони України.
Головні тези:
- Українські повітряні сили відбили атаку російських авіабомб над Одещиною.
- Збито 2 з трьох керованих авіабомб РФ, що мали підвищену дальність ураження.
- Російські окупанти намагалися атакувати Одесу, але їхні плани були невдалі.
ПС ЗСУ збили 2 КАБи РФ над Одещиною
Окупанти намагалися бити по Одещині, запустивши три КАБи з винищувача Су-34, але їхні плани зазнали краху.
Про це повідомляє Повітряне командування "Південь".
Нагадаємо, Одеська обласна військова адміністрація та Повітряні сили 24 жовтня повідомили, що російські окупанти вперше атакували регіон керованими авіаційними бомбами. Ворог запустив бомби в бік Південного та Чорноморського.
Попередньо, Росія використала УМПБ-5 — керовану авіабомбу з підвищеною дальністю ураження.
