Повітряні сили збили дві з трьох авіабомб РФ над Одещиною

Російські окупанти вдень 24 жовтня спробували атакувати Одеську область трьома керованими авіабомбами (КАБ) з підвищеною дальністю ураження УМПБ-5. Загрозу було знешкоджено Силами оборони України.

ПС ЗСУ збили 2 КАБи РФ над Одещиною

Окупанти намагалися бити по Одещині, запустивши три КАБи з винищувача Су-34, але їхні плани зазнали краху.

Про це повідомляє Повітряне командування "Південь".

Вдень російські окупаційні війська завдали авіаційного удару по Одещині трьома керованими авіабомбами з підвищеною дальністю ураження, випущеними з літака Су-34. Протиповітряною обороною півдня України збито 2 авіабомби. Ще одна — впала на відкритій ділянці місцевості, без наслідків.

Нагадаємо, Одеська обласна військова адміністрація та Повітряні сили 24 жовтня повідомили, що російські окупанти вперше атакували регіон керованими авіаційними бомбами. Ворог запустив бомби в бік Південного та Чорноморського.