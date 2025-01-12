Повітряні сили збили 60 дронів під час нової атаки РФ на Україну

У ніч на 12 січня російські війська здійснили масштабну атаку по Україні, запустивши 94 дрони. Українські сили протиповітряної оборони знищили дві третини з них.
Головні тези:
- Українські сили збили 60 дронів під час атаки РФ на Україну 12 січня.
- Противник використав 94 дрони типу 'Shahed' та безпілотники-імітатори у своїй атакі.
- Збиті дрони виявлені у різних областях, атакований був соціальна інфраструктура, житлові квартали та автомобілі.
- Унаслідок атаки загинули люди, є поранені. Росіяни також вбили одного жителя Донеччини.
- Деталі атаки та заходи українських сил для відбиття вказані в звіті Повітряних сил України.
У Повітряних силах розкрили деталі атаки РФ на Україну
Противник застосував 94 ударні безпілотники типу "Shahed" та безпілотники-імітатори різних типів. Напад відбувався із напрямків Міллерово, Орла, Брянська та Курська. Атака тривала з вечора 11 січня (18:00) до ранку 12 січня.
Відбиття повітряної атаки забезпечували авіація; зенітні ракетні війська; підрозділи радіоелектронної боротьби (РЕБ); мобільні вогневі групи Повітряних Сил та Сил оборони України.
Станом на 9:00 було підтверджено збиття 60 ударних дронів типу "Shahed" та інших безпілотників.
Протиповітряна оборона працювала в наступних областях Полтавська; Сумська; Харківська; Черкаська; Чернігівська; Київська; Запорізька; Кіровоградська; Житомирська; Хмельницька та Донецька.
Крім того, 34 ворожі безпілотники-імітатори втратили зв’язок із локацією.
На Херсонщині та Донеччині є загиблі внаслідок удару РФ
Російські військові били по соціальній інфраструктурі, житлових кварталах населених пунктів Херсонської області, зокрема пошкодили 2 багатоповерхівки та 8 приватних будинків. Також окупанти понівечили складське приміщення та приватні автомобілі.
Окрім загиблої, ще двоє людей поранені.
Також за 11 січня росіяни вбили 1 жителя Донеччини — у Гришиному. Ще 7 людей в області за добу дістали поранення. Зокрема, 5 поранених у Білицькому та двоє у Костянтинівці.
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