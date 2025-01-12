Повітряні сили збили 60 дронів під час нової атаки РФ на Україну
Категорія
Україна
Дата публікації

Повітряні сили збили 60 дронів під час нової атаки РФ на Україну

Повітряні Сили ЗСУ
Повітряні сили збили 60 дронів під час нової атаки РФ на Україну
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У ніч на 12 січня російські війська здійснили масштабну атаку по Україні, запустивши 94 дрони. Українські сили протиповітряної оборони знищили дві третини з них.

Головні тези:

  • Українські сили збили 60 дронів під час атаки РФ на Україну 12 січня.
  • Противник використав 94 дрони типу 'Shahed' та безпілотники-імітатори у своїй атакі.
  • Збиті дрони виявлені у різних областях, атакований був соціальна інфраструктура, житлові квартали та автомобілі.
  • Унаслідок атаки загинули люди, є поранені. Росіяни також вбили одного жителя Донеччини.
  • Деталі атаки та заходи українських сил для відбиття вказані в звіті Повітряних сил України.

У Повітряних силах розкрили деталі атаки РФ на Україну

Противник застосував 94 ударні безпілотники типу "Shahed" та безпілотники-імітатори різних типів. Напад відбувався із напрямків Міллерово, Орла, Брянська та Курська. Атака тривала з вечора 11 січня (18:00) до ранку 12 січня.

Відбиття повітряної атаки забезпечували авіація; зенітні ракетні війська; підрозділи радіоелектронної боротьби (РЕБ); мобільні вогневі групи Повітряних Сил та Сил оборони України.

Станом на 9:00 було підтверджено збиття 60 ударних дронів типу "Shahed" та інших безпілотників.

Протиповітряна оборона працювала в наступних областях Полтавська; Сумська; Харківська; Черкаська; Чернігівська; Київська; Запорізька; Кіровоградська; Житомирська; Хмельницька та Донецька.

Крім того, 34 ворожі безпілотники-імітатори втратили зв’язок із локацією.

На Херсонщині та Донеччині є загиблі внаслідок удару РФ

Російські військові били по соціальній інфраструктурі, житлових кварталах населених пунктів Херсонської області, зокрема пошкодили 2 багатоповерхівки та  8 приватних будинків. Також окупанти понівечили складське приміщення та  приватні автомобілі.

Окрім загиблої, ще двоє людей поранені.

Також за 11 січня росіяни вбили 1 жителя Донеччини — у Гришиному. Ще 7 людей в області за добу дістали поранення. Зокрема, 5 поранених у Білицькому та двоє у Костянтинівці.

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