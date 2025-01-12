Повітряні сили збили 60 дронів під час нової атаки РФ на Україну

У ніч на 12 січня російські війська здійснили масштабну атаку по Україні, запустивши 94 дрони. Українські сили протиповітряної оборони знищили дві третини з них.

У Повітряних силах розкрили деталі атаки РФ на Україну

Противник застосував 94 ударні безпілотники типу "Shahed" та безпілотники-імітатори різних типів. Напад відбувався із напрямків Міллерово, Орла, Брянська та Курська. Атака тривала з вечора 11 січня (18:00) до ранку 12 січня.

Відбиття повітряної атаки забезпечували авіація; зенітні ракетні війська; підрозділи радіоелектронної боротьби (РЕБ); мобільні вогневі групи Повітряних Сил та Сил оборони України.

Станом на 9:00 було підтверджено збиття 60 ударних дронів типу "Shahed" та інших безпілотників.

Протиповітряна оборона працювала в наступних областях Полтавська; Сумська; Харківська; Черкаська; Чернігівська; Київська; Запорізька; Кіровоградська; Житомирська; Хмельницька та Донецька.

Крім того, 34 ворожі безпілотники-імітатори втратили зв’язок із локацією.

На Херсонщині та Донеччині є загиблі внаслідок удару РФ

Російські військові били по соціальній інфраструктурі, житлових кварталах населених пунктів Херсонської області, зокрема пошкодили 2 багатоповерхівки та 8 приватних будинків. Також окупанти понівечили складське приміщення та приватні автомобілі.

Окрім загиблої, ще двоє людей поранені.

Також за 11 січня росіяни вбили 1 жителя Донеччини — у Гришиному. Ще 7 людей в області за добу дістали поранення. Зокрема, 5 поранених у Білицькому та двоє у Костянтинівці.