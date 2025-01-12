Воздушные силы сбили 60 дронов во время новой атаки РФ на Украину
Категория
Украина
Дата публикации

Воздушные силы сбили 60 дронов во время новой атаки РФ на Украину

Воздушные Силы ВСУ
Воздушные силы сбили 60 дронов во время новой атаки РФ на Украину
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В ночь на 12 января российские войска совершили масштабную атаку по Украине, запустив 94 дрона. Украинские силы противовоздушной обороны уничтожили две трети из них.

Главные тезисы

  • Украинские силы сбили 60 дронов во время атаки РФ на Украину 12 января.
  • Противник использовал 94 дрона типа 'Shahed' и беспилотники-имитаторы в своей атаке.
  • Сбитые дроны обнаружены в разных областях, атакована была социальная инфраструктура, жилые кварталы и автомобили.
  • В результате атаки погибли люди, есть раненые. Россияне также убили одного жителя Донбасса.
  • Детали атаки и меры украинских сил по отражению указаны в отчете Воздушных сил Украины.

В Воздушных силах раскрыли детали атаки РФ на Украину

Противник применил 94 ударных беспилотника типа "Shahed" и беспилотники-имитаторы разных типов. Нападение происходило по направлениям Миллерово, Орла, Брянска и Курска. Атака продолжалась с вечера 11 января (18:00) до утра 12 января.

Отражение воздушной атаки обеспечивали авиация; зенитные ракетные войска; подразделения радиоэлектронной борьбы (РЭБ); мобильные огневые группы Воздушных сил и сил обороны Украины.

По состоянию на 9:00 было подтверждено сбивание 60 ударных дронов типа Shahed и других беспилотников.

Противовоздушная оборона работала в следующих областях Полтавской; Сумская; Харьковская; Черкасская; Черниговская; Киевская; Запорожская; Кировоградская; Житомирская; Хмельницкая и Донецкая.

Кроме того, 34 вражеских беспилотника-имитатора потеряли связь с локацией.

На Херсонщине и Донбассе есть погибшие в результате удара РФ

Российские военные били по социальной инфраструктуре, жилым кварталам населенных пунктов Херсонской области, в том числе повредили 2 многоэтажки и 8 частных домов. Также оккупанты изуродовали складское помещение и частные автомобили.

Кроме погибшей, еще два человека ранены.

Также за 11 января россияне убили 1 жителя Донбасса — в Гришино. Еще 7 человек в области за сутки получили ранения. В частности, 5 раненых в Белицком и двое в Константиновке.

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