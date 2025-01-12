Воздушные силы сбили 60 дронов во время новой атаки РФ на Украину

В ночь на 12 января российские войска совершили масштабную атаку по Украине, запустив 94 дрона. Украинские силы противовоздушной обороны уничтожили две трети из них.

В Воздушных силах раскрыли детали атаки РФ на Украину

Противник применил 94 ударных беспилотника типа "Shahed" и беспилотники-имитаторы разных типов. Нападение происходило по направлениям Миллерово, Орла, Брянска и Курска. Атака продолжалась с вечера 11 января (18:00) до утра 12 января.

Отражение воздушной атаки обеспечивали авиация; зенитные ракетные войска; подразделения радиоэлектронной борьбы (РЭБ); мобильные огневые группы Воздушных сил и сил обороны Украины.

По состоянию на 9:00 было подтверждено сбивание 60 ударных дронов типа Shahed и других беспилотников.

Противовоздушная оборона работала в следующих областях Полтавской; Сумская; Харьковская; Черкасская; Черниговская; Киевская; Запорожская; Кировоградская; Житомирская; Хмельницкая и Донецкая.

Кроме того, 34 вражеских беспилотника-имитатора потеряли связь с локацией.

На Херсонщине и Донбассе есть погибшие в результате удара РФ

Российские военные били по социальной инфраструктуре, жилым кварталам населенных пунктов Херсонской области, в том числе повредили 2 многоэтажки и 8 частных домов. Также оккупанты изуродовали складское помещение и частные автомобили.

Кроме погибшей, еще два человека ранены.

Также за 11 января россияне убили 1 жителя Донбасса — в Гришино. Еще 7 человек в области за сутки получили ранения. В частности, 5 раненых в Белицком и двое в Константиновке.