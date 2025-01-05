Повітряні сили збили понад 60 "шахедів" під час атаки РФ на Україну

У ніч на 5 січня російські війська здійснили атаку на Україну, запустивши 103 дрони з різних напрямків. Українські сили ППО змогли збити понад половину ворожих безпілотників.

У Повітряних силах розкрили деталі атаки РФ на Україну

Як зазначають військові, противник використав 103 ударні БПЛА типу Shahed та безпілотники-імітатори різних моделей, запущені з напрямків Брянськ, Міллерово та Орел.

Для відбиття атаки залучалися авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи радіоелектронної боротьби, мобільні вогневі групи Повітряних сил та Сил оборони України.

Станом на 9:00 військові підтвердили збиття 61 ударного дрона типу Shahed та інших моделей.

ППО активно діяли в регіонах Полтавської, Сумської, Харківської, Київської, Чернігівської, Черкаської, Дніпропетровської, Житомирської та Хмельницької областей.

Крім того, локаційно було втрачено 42 безпілотники-імітатори, що використовувалися противником.

Росіяни атакували прикордоння Чернігівщини

Увечері 4 січня росіяни скинули 4 КАБи на прикордонне місто Семенівка. Цілили у центральну частину, по житловому масиву.

Станом на 23:00 попередньо відомо про 7 поранених, їм надають необхідну допомогу. Пошуково-рятувальні роботи тривають. На місці події працюють всі необхідні спеціальні служби.

Пошкоджень зазнали адмінбудівля, лікарня, кафе, житлові будинки і автомобілі мирних громадян.