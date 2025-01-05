Повітряні сили збили понад 60 "шахедів" під час атаки РФ на Україну

У ніч на 5 січня російські війська здійснили атаку на Україну, запустивши 103 дрони з різних напрямків. Українські сили ППО змогли збити понад половину ворожих безпілотників.
Головні тези:
- У ніч на 5 січня російські війська запустили на Україну 103 безпілотники типу Shahed, на які українські військові зреагували і збили понад половину з них.
- Для відбиття атаки РФ на Україну були задіяні різні військові підрозділи, включаючи Повітряні сили та зенітні ракетні війська.
- Серед атакованих регіонів були Полтавська, Сумська, Харківська, Київська, Чернігівська та інші області.
- Невдалим нападом стали обстріли прикордонного міста Семенівка, що призвело до пошкоджень адмінбудівель, лікарень, кафе та житлових будинків.
- Українські військові продовжують пошуково-рятувальні роботи та відновлюють після атаки, підтримуючи безпеку і стабільність у регіоні.
У Повітряних силах розкрили деталі атаки РФ на Україну
Як зазначають військові, противник використав 103 ударні БПЛА типу Shahed та безпілотники-імітатори різних моделей, запущені з напрямків Брянськ, Міллерово та Орел.
Для відбиття атаки залучалися авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи радіоелектронної боротьби, мобільні вогневі групи Повітряних сил та Сил оборони України.
Станом на 9:00 військові підтвердили збиття 61 ударного дрона типу Shahed та інших моделей.
ППО активно діяли в регіонах Полтавської, Сумської, Харківської, Київської, Чернігівської, Черкаської, Дніпропетровської, Житомирської та Хмельницької областей.
Крім того, локаційно було втрачено 42 безпілотники-імітатори, що використовувалися противником.
Росіяни атакували прикордоння Чернігівщини
Увечері 4 січня росіяни скинули 4 КАБи на прикордонне місто Семенівка. Цілили у центральну частину, по житловому масиву.
Станом на 23:00 попередньо відомо про 7 поранених, їм надають необхідну допомогу. Пошуково-рятувальні роботи тривають. На місці події працюють всі необхідні спеціальні служби.
Пошкоджень зазнали адмінбудівля, лікарня, кафе, житлові будинки і автомобілі мирних громадян.
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