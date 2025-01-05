Повітряні сили збили понад 60 "шахедів" під час атаки РФ на Україну
Категорія
Україна
Дата публікації

Повітряні сили збили понад 60 "шахедів" під час атаки РФ на Україну

Повітряні Сили ЗСУ
Повітряні сили збили понад 60 "шахедів" під час атаки РФ на Україну
Read in English

У ніч на 5 січня російські війська здійснили атаку на Україну, запустивши 103 дрони з різних напрямків. Українські сили ППО змогли збити понад половину ворожих безпілотників.

Головні тези:

  • У ніч на 5 січня російські війська запустили на Україну 103 безпілотники типу Shahed, на які українські військові зреагували і збили понад половину з них.
  • Для відбиття атаки РФ на Україну були задіяні різні військові підрозділи, включаючи Повітряні сили та зенітні ракетні війська.
  • Серед атакованих регіонів були Полтавська, Сумська, Харківська, Київська, Чернігівська та інші області.
  • Невдалим нападом стали обстріли прикордонного міста Семенівка, що призвело до пошкоджень адмінбудівель, лікарень, кафе та житлових будинків.
  • Українські військові продовжують пошуково-рятувальні роботи та відновлюють після атаки, підтримуючи безпеку і стабільність у регіоні.

У Повітряних силах розкрили деталі атаки РФ на Україну

Як зазначають військові, противник використав 103 ударні БПЛА типу Shahed та безпілотники-імітатори різних моделей, запущені з напрямків Брянськ, Міллерово та Орел.

Для відбиття атаки залучалися авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи радіоелектронної боротьби, мобільні вогневі групи Повітряних сил та Сил оборони України.

Станом на 9:00 військові підтвердили збиття 61 ударного дрона типу Shahed та інших моделей.

ППО активно діяли в регіонах Полтавської, Сумської, Харківської, Київської, Чернігівської, Черкаської, Дніпропетровської, Житомирської та Хмельницької областей.

Крім того, локаційно було втрачено 42 безпілотники-імітатори, що використовувалися противником.

Росіяни атакували прикордоння Чернігівщини

Увечері 4 січня росіяни скинули 4 КАБи на прикордонне місто Семенівка. Цілили у центральну частину, по житловому масиву.

Станом на 23:00 попередньо відомо про 7 поранених, їм надають необхідну допомогу. Пошуково-рятувальні роботи тривають. На місці події працюють всі необхідні спеціальні служби.

Пошкоджень зазнали адмінбудівля, лікарня, кафе, житлові будинки і автомобілі мирних громадян.

Більше по темі

Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
Армія РФ атакувала Україну понад 70 БпЛА. Скільки збила ППО
Повітряні Сили ЗСУ
ППО ЗСУ
Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
РФ атакувала Україну 93 БпЛА. Як відпрацювала ППО
Повітряні Сили ЗСУ
ППО ЗСУ
Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
РФ випустила по Україні 81 БпЛА. Що відомо про результати роботи ППО
Повітряні Сили ЗСУ
ППО ЗСУ

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішим

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?