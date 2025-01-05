Воздушные силы сбили более 60 "шахедов" во время атаки РФ на Украину

В ночь на 5 января российские войска совершили атаку на Украину, запустив 103 дрона по разным направлениям Украинские силы ПВО смогли сбить более половины вражеских беспилотников.
Главные тезисы
- В ночь на 5 января российские войска запустили на Украину 103 беспилотника типа Shahed, на которые украинские военные среагировали и сбили более половины из них.
- Для отражения атаки РФ на Украину были задействованы разные военные подразделения, включая Воздушные силы и зенитные ракетные войска.
- Среди атакованных регионов находились Полтавская, Сумская, Харьковская, Киевская, Черниговская и другие области.
- Неудачным нападением стали обстрелы пограничного города Семеновка, что повлекло повреждения админзданий, больниц, кафе и жилых домов.
- Украинские военные продолжают поисково-спасательные работы и возобновляются после атаки, поддерживая безопасность и стабильность в регионе.
В Воздушных силах раскрыли детали атаки РФ на Украину
Как отмечают военные, противник использовал 103 ударных БПЛА типа Shahed и беспилотники-имитаторы разных моделей, запущенные по направлениям Брянск, Миллерово и Орел.
Для отражения атаки привлекалась авиация, зенитные ракетные войска, подразделения радиоэлектронной борьбы, мобильные огневые группы Воздушных сил и Сил обороны Украины.
По состоянию на 9:00 военные подтвердили сбитие 61 ударного дрона типа Shahed и других моделей.
ПВО активно действовали в регионах Полтавской, Сумской, Харьковской, Киевской, Черниговской, Черкасской, Днепропетровской, Житомирской и Хмельницкой областей.
Кроме того, локационно было потеряно 42 беспилотника-имитатора, использовавшихся противником.
Россияне атаковали приграничье Черниговщины
Вечером 4 января россияне сбросили 4 КАБа на пограничный город Семеновка. Целили в центральную часть, по жилому массиву.
По состоянию на 23:00 предварительно известно о семи раненых, им оказывают необходимую помощь. Поисково-спасательные работы продолжаются. На месте происшествия работают все необходимые специальные службы.
Повреждения получили админздание, больница, кафе, жилые дома и автомобили мирных граждан.
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