Воздушные силы сбили более 60 "шахедов" во время атаки РФ на Украину
Категория
Украина
Дата публикации

Воздушные силы сбили более 60 "шахедов" во время атаки РФ на Украину

Воздушные Силы ВСУ
Воздушные силы сбили более 60 "шахедов" во время атаки РФ на Украину
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В ночь на 5 января российские войска совершили атаку на Украину, запустив 103 дрона по разным направлениям Украинские силы ПВО смогли сбить более половины вражеских беспилотников.

Главные тезисы

  • В ночь на 5 января российские войска запустили на Украину 103 беспилотника типа Shahed, на которые украинские военные среагировали и сбили более половины из них.
  • Для отражения атаки РФ на Украину были задействованы разные военные подразделения, включая Воздушные силы и зенитные ракетные войска.
  • Среди атакованных регионов находились Полтавская, Сумская, Харьковская, Киевская, Черниговская и другие области.
  • Неудачным нападением стали обстрелы пограничного города Семеновка, что повлекло повреждения админзданий, больниц, кафе и жилых домов.
  • Украинские военные продолжают поисково-спасательные работы и возобновляются после атаки, поддерживая безопасность и стабильность в регионе.

В Воздушных силах раскрыли детали атаки РФ на Украину

Как отмечают военные, противник использовал 103 ударных БПЛА типа Shahed и беспилотники-имитаторы разных моделей, запущенные по направлениям Брянск, Миллерово и Орел.

Для отражения атаки привлекалась авиация, зенитные ракетные войска, подразделения радиоэлектронной борьбы, мобильные огневые группы Воздушных сил и Сил обороны Украины.

По состоянию на 9:00 военные подтвердили сбитие 61 ударного дрона типа Shahed и других моделей.

ПВО активно действовали в регионах Полтавской, Сумской, Харьковской, Киевской, Черниговской, Черкасской, Днепропетровской, Житомирской и Хмельницкой областей.

Кроме того, локационно было потеряно 42 беспилотника-имитатора, использовавшихся противником.

Россияне атаковали приграничье Черниговщины

Вечером 4 января россияне сбросили 4 КАБа на пограничный город Семеновка. Целили в центральную часть, по жилому массиву.

По состоянию на 23:00 предварительно известно о семи раненых, им оказывают необходимую помощь. Поисково-спасательные работы продолжаются. На месте происшествия работают все необходимые специальные службы.

Повреждения получили админздание, больница, кафе, жилые дома и автомобили мирных граждан.

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