Воздушные силы сбили более 60 "шахедов" во время атаки РФ на Украину

В ночь на 5 января российские войска совершили атаку на Украину, запустив 103 дрона по разным направлениям Украинские силы ПВО смогли сбить более половины вражеских беспилотников.

В Воздушных силах раскрыли детали атаки РФ на Украину

Как отмечают военные, противник использовал 103 ударных БПЛА типа Shahed и беспилотники-имитаторы разных моделей, запущенные по направлениям Брянск, Миллерово и Орел.

Для отражения атаки привлекалась авиация, зенитные ракетные войска, подразделения радиоэлектронной борьбы, мобильные огневые группы Воздушных сил и Сил обороны Украины.

По состоянию на 9:00 военные подтвердили сбитие 61 ударного дрона типа Shahed и других моделей.

ПВО активно действовали в регионах Полтавской, Сумской, Харьковской, Киевской, Черниговской, Черкасской, Днепропетровской, Житомирской и Хмельницкой областей.

Кроме того, локационно было потеряно 42 беспилотника-имитатора, использовавшихся противником.

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Вечером 4 января россияне сбросили 4 КАБа на пограничный город Семеновка. Целили в центральную часть, по жилому массиву.

По состоянию на 23:00 предварительно известно о семи раненых, им оказывают необходимую помощь. Поисково-спасательные работы продолжаются. На месте происшествия работают все необходимые специальные службы.

Повреждения получили админздание, больница, кафе, жилые дома и автомобили мирных граждан.