Повітряні сили знешкодили 70 дронів під час нічної атаки РФ по Україні
Категорія
Україна
Дата публікації

Повітряні сили знешкодили 70 дронів під час нічної атаки РФ по Україні

Повітряні Сили ЗСУ
ППО

Російські війська у ніч на 8 січня атакували територію України десятками дронів. Більшість безпілотників були збиті силами ППО.

Головні тези:

  • Повітряні сили України здійснили успішну оборону від нічної атаки російських дронів.
  • За попередніми даними, було знищено або збито 70 ворожих безпілотників типу Shahed, Гербера та інших.
  • Напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та мобільні вогневі групи Сил оборони України.

Звіт ППО щодо бойової роботи у ніч проти 8 січня

У ніч на 8 січня противник атакував 97 ударними дронами типу Shahed, "Гербера" і безпілотниками інших типів із напрямків Міллєрова, Приморсько-Ахтарська РФ, а також з Чауди та Гвардійського у Криму, і тимчасово окупованого Донецька.

За даними Повітряних сил, напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, а також мобільні вогневі групи Сил оборони України.

Звіт ППО

За попередніми даними, станом на 08:00, протиповітряною обороною збито, або подавлено 70 ворожих БпЛА типу Shahed, "Гербера" і дронів інших типів на сході та півдні країни.

При цьому зафіксовано влучання 27 ударних БпЛА на 13 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на одній локації.

Більшість дронів – з півдня: у ЗСУ розповіли деталі нічної атаки росіян

Категорія
Україна
Дата публікації
ППО знешкодила 80 цілей під час відбиття повітряного нападу РФ
Повітряні Сили ЗСУ
Повітряний бій РФ і України - перші подробиці
Категорія
Україна
Дата публікації
ППО України знешкодила 137 російських дронів у ніч проти 5 січня
Повітряні Сили ЗСУ
ППО
Категорія
Україна
Дата публікації
ППО знешкодила 53 цілі під час відбиття нової атаки РФ
Повітряні Сили ЗСУ
Атака РФ на Україну - що відомо

