Повітряні сили знешкодили 70 дронів під час нічної атаки РФ по Україні

Російські війська у ніч на 8 січня атакували територію України десятками дронів. Більшість безпілотників були збиті силами ППО.
Головні тези:
- Повітряні сили України здійснили успішну оборону від нічної атаки російських дронів.
- За попередніми даними, було знищено або збито 70 ворожих безпілотників типу Shahed, Гербера та інших.
- Напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та мобільні вогневі групи Сил оборони України.
Звіт ППО щодо бойової роботи у ніч проти 8 січня
У ніч на 8 січня противник атакував 97 ударними дронами типу Shahed, "Гербера" і безпілотниками інших типів із напрямків Міллєрова, Приморсько-Ахтарська РФ, а також з Чауди та Гвардійського у Криму, і тимчасово окупованого Донецька.
За попередніми даними, станом на 08:00, протиповітряною обороною збито, або подавлено 70 ворожих БпЛА типу Shahed, "Гербера" і дронів інших типів на сході та півдні країни.
При цьому зафіксовано влучання 27 ударних БпЛА на 13 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на одній локації.
Більшість дронів – з півдня: у ЗСУ розповіли деталі нічної атаки росіян
