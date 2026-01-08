Воздушные силы обезвредили 70 дронов во время ночной атаки РФ по Украине

Российские войска в ночь на 8 января атаковали территорию Украины десятками дронов. Большинство беспилотников были сбиты силами ПВО.
Главные тезисы
- Украинские Воздушные силы продемонстрировали успешную оборону, сбив или уничтожив 70 враждебных дронов во время ночной атаки РФ.
- Нападение было отражено силами авиации, зенитных ракетных войск, подразделений радиоэлектронной борьбы и мобильных огневых групп украинской обороны.
Отчет ПВО о боевой работе в ночь на 8 января
В ночь на 8 января противник атаковал 97 ударными дронами типа Shahed, "Гербера" и беспилотниками других типов по направлениям Миллерова, Приморско-Ахтарская РФ, а также из Чауды и Гвардейского в Крыму и временно оккупированного Донецка.
По предварительным данным, по состоянию на 08:00 противовоздушной обороной сбито, или подавлено 70 враждебных БпЛА типа Shahed, "Гербера" и дронов других типов на востоке и юге страны.
При этом зафиксировано попадание 27 ударных БПЛА на 13 локациях, а также падение сбитых (обломки) на одной локации.
Большинство дронов — с юга: в ВСУ рассказали детали ночной атаки россиян
