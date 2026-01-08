Воздушные силы обезвредили 70 дронов во время ночной атаки РФ по Украине
Воздушные силы обезвредили 70 дронов во время ночной атаки РФ по Украине

Воздушные Силы ВСУ
ПВО
Российские войска в ночь на 8 января атаковали территорию Украины десятками дронов. Большинство беспилотников были сбиты силами ПВО.

Главные тезисы

  • Украинские Воздушные силы продемонстрировали успешную оборону, сбив или уничтожив 70 враждебных дронов во время ночной атаки РФ.
  • Нападение было отражено силами авиации, зенитных ракетных войск, подразделений радиоэлектронной борьбы и мобильных огневых групп украинской обороны.

Отчет ПВО о боевой работе в ночь на 8 января

В ночь на 8 января противник атаковал 97 ударными дронами типа Shahed, "Гербера" и беспилотниками других типов по направлениям Миллерова, Приморско-Ахтарская РФ, а также из Чауды и Гвардейского в Крыму и временно оккупированного Донецка.

По данным Воздушных сил, нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, а также мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

Отчет ПВО

По предварительным данным, по состоянию на 08:00 противовоздушной обороной сбито, или подавлено 70 враждебных БпЛА типа Shahed, "Гербера" и дронов других типов на востоке и юге страны.

При этом зафиксировано попадание 27 ударных БПЛА на 13 локациях, а также падение сбитых (обломки) на одной локации.

Большинство дронов — с юга: в ВСУ рассказали детали ночной атаки россиян

