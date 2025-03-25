Повітряні Сили ЗСУ ліквідували до 30 російських окупантів одним ударом
Категорія
Україна
Дата публікації

Повітряні Сили ЗСУ ліквідували до 30 російських окупантів одним ударом

Генштаб ЗСУ
Українські воїни заявили про ще одне досягнення на фронті
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Вранці 25 березня Генштаб ЗСУ офіційно підтвердив ураження місця зосередження живої сили армії РФ в Кондратівці, що на Курщині. Успішну атаку вкотре здійснили Повітряні сили України.

Головні тези:

  • Внаслідок удару було повністю зруйновано ворожий об’єкт та ліквідовано до 30 солдатів РФ.
  • Ця успішна атака суттєво послаблює військовий потенціал росіян в Сумській та Курській областях.

Українські воїни заявили про ще одне досягнення на фронті

Повітряні Сили Збройних Сил України успішно вразили місце зосередження живої сили противника в Кондратівці Курської області. У результаті удару об’єкт був повністю зруйнований, ліквідовано до 30 окупантів, — йдеться в офіційній заяві.

Генштаб ЗСУ звертає увагу на те, що успішне знищення цього елементу військової інфраструктури ворога суттєво знижує його можливості вести бойові дії проти підрозділів українських захисників в Сумській та Курській областях.

Окрім того, вказано, що пілоти Повітряних Сил Збройних Сил України, а також інші складові Сил оборони не припинятимуть завдавати ударів по ворогу.

Наразі головна ціль — знищення та послаблення військового потенціалу російських загарбників.

Далі буде... Слава Україні! — наголошують українські воїни.

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