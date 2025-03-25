Повітряні Сили ЗСУ ліквідували до 30 російських окупантів одним ударом

Вранці 25 березня Генштаб ЗСУ офіційно підтвердив ураження місця зосередження живої сили армії РФ в Кондратівці, що на Курщині. Успішну атаку вкотре здійснили Повітряні сили України.
Головні тези:
- Внаслідок удару було повністю зруйновано ворожий об’єкт та ліквідовано до 30 солдатів РФ.
- Ця успішна атака суттєво послаблює військовий потенціал росіян в Сумській та Курській областях.
Українські воїни заявили про ще одне досягнення на фронті
Генштаб ЗСУ звертає увагу на те, що успішне знищення цього елементу військової інфраструктури ворога суттєво знижує його можливості вести бойові дії проти підрозділів українських захисників в Сумській та Курській областях.
Окрім того, вказано, що пілоти Повітряних Сил Збройних Сил України, а також інші складові Сил оборони не припинятимуть завдавати ударів по ворогу.
Наразі головна ціль — знищення та послаблення військового потенціалу російських загарбників.
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