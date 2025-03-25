Повітряні Сили ЗСУ ліквідували до 30 російських окупантів одним ударом

Вранці 25 березня Генштаб ЗСУ офіційно підтвердив ураження місця зосередження живої сили армії РФ в Кондратівці, що на Курщині. Успішну атаку вкотре здійснили Повітряні сили України.

Українські воїни заявили про ще одне досягнення на фронті

Повітряні Сили Збройних Сил України успішно вразили місце зосередження живої сили противника в Кондратівці Курської області. У результаті удару об’єкт був повністю зруйнований, ліквідовано до 30 окупантів, — йдеться в офіційній заяві. Поширити

Генштаб ЗСУ звертає увагу на те, що успішне знищення цього елементу військової інфраструктури ворога суттєво знижує його можливості вести бойові дії проти підрозділів українських захисників в Сумській та Курській областях.

Окрім того, вказано, що пілоти Повітряних Сил Збройних Сил України, а також інші складові Сил оборони не припинятимуть завдавати ударів по ворогу.

Наразі головна ціль — знищення та послаблення військового потенціалу російських загарбників.