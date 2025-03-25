Воздушные Силы ВСУ ликвидировали до 30 российских оккупантов одним ударом

Утром 25 марта Генштаб ВСУ официально подтвердил поражение места сосредоточения живой силы армии РФ в Кондратовке на Курщине. Успешную атаку в очередной раз совершили Воздушные силы Украины.

Украинские воины заявили об еще одном достижении на фронте

Воздушные Силы Вооруженных Сил Украины успешно поразили место сосредоточения живой силы противника в Кондратовке Курской области. В результате удара объект был полностью разрушен, ликвидирован до 30 оккупантов, — сказано в официальном заявлении. Поделиться

Генштаб ВСУ обращает внимание на то, что успешное уничтожение этого элемента военной инфраструктуры врага существенно снижает его возможности вести боевые действия против подразделений украинских защитников в Сумской и Курской областях.

Кроме того, указано, что пилоты Воздушных Сил Вооруженных Сил Украины, а также другие составляющие Сил обороны не будут прекращать наносить удары по врагу.

Сейчас главная цель — уничтожение и ослабление военного потенциала российских захватчиков.