Воздушные Силы ВСУ ликвидировали до 30 российских оккупантов одним ударом
Категория
Украина
Дата публикации

Воздушные Силы ВСУ ликвидировали до 30 российских оккупантов одним ударом

Генштаб ВСУ
Украинские воины заявили об еще одном достижении на фронте
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Утром 25 марта Генштаб ВСУ официально подтвердил поражение места сосредоточения живой силы армии РФ в Кондратовке на Курщине. Успешную атаку в очередной раз совершили Воздушные силы Украины.

Главные тезисы

  • В результате удара был полностью разрушен вражеский объект и ликвидирован до 30 солдат РФ.
  • Эта успешная атака существенно ослабляет военный потенциал россиян в Сумской и Курской областях.

Украинские воины заявили об еще одном достижении на фронте

Воздушные Силы Вооруженных Сил Украины успешно поразили место сосредоточения живой силы противника в Кондратовке Курской области. В результате удара объект был полностью разрушен, ликвидирован до 30 оккупантов, — сказано в официальном заявлении.

Генштаб ВСУ обращает внимание на то, что успешное уничтожение этого элемента военной инфраструктуры врага существенно снижает его возможности вести боевые действия против подразделений украинских защитников в Сумской и Курской областях.

Кроме того, указано, что пилоты Воздушных Сил Вооруженных Сил Украины, а также другие составляющие Сил обороны не будут прекращать наносить удары по врагу.

Сейчас главная цель — уничтожение и ослабление военного потенциала российских захватчиков.

Продолжение следует... Слава Украине! — отмечают украинские воины.

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