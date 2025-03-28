Повітряні Сили ЗСУ знищили прикордонний пункт пропуску "Погар" на Брянщині
Категорія
Події
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Повітряні Сили ЗСУ знищили прикордонний пункт пропуску "Погар" на Брянщині

Генштаб ЗСУ
бавовна

27 березня 2025 року Повітряні Сили Збройних Сил України успішно завдали удару по прикордонному пункту пропуску "Погар", що в районі Случовська Брянської області РФ.

Головні тези:

  • Повітряні Сили ЗСУ знищили прикордонний пункт пропуску “Погар” на території Брянської області РФ.
  • Ліквідовано від 15 до 40 окупантів, знищено військову інфраструктуру та технічні засоби пропуску.
  • Цей авіаудар був відповіддю на цинічні дії армії держави-агресора, що продовжує терор проти України.

ЗСУ знищили ПП “Погар” разом з 40 окупантами

У результаті ураження знищено військову інфраструктуру пункту пропуску разом із засобами зв’язку та радіоелектронної боротьби, систему відеоспостереження та інші технічні засоби.

За попередньою інформацією ліквідовано від 15 до 40 окупантів, — повідомляє Генштаб ЗСУ.

Цей авіаудар став відповіддю на цинічні дії армії держави-агресора, яка продовжує терор проти України щоденними запусками десятків ударних дронів по населених пунктах, руйнує цивільну інфраструктуру і житлові будинки, вбиває мирних українських громадян.

Відомо, що з локації "Погар" неодноразово фіксувалися запуски російських БпЛА.

Знищення зазначеного пункту пропуску знижує потенціал ворога щодо ведення бойових дій проти підрозділів Сил оборони України в Сумській області та на Курському напрямку.

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