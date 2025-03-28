Повітряні Сили ЗСУ знищили прикордонний пункт пропуску "Погар" на Брянщині

27 березня 2025 року Повітряні Сили Збройних Сил України успішно завдали удару по прикордонному пункту пропуску "Погар", що в районі Случовська Брянської області РФ.
Головні тези:
- Повітряні Сили ЗСУ знищили прикордонний пункт пропуску “Погар” на території Брянської області РФ.
- Ліквідовано від 15 до 40 окупантів, знищено військову інфраструктуру та технічні засоби пропуску.
- Цей авіаудар був відповіддю на цинічні дії армії держави-агресора, що продовжує терор проти України.
ЗСУ знищили ПП “Погар” разом з 40 окупантами
У результаті ураження знищено військову інфраструктуру пункту пропуску разом із засобами зв’язку та радіоелектронної боротьби, систему відеоспостереження та інші технічні засоби.
За попередньою інформацією ліквідовано від 15 до 40 окупантів, — повідомляє Генштаб ЗСУ.
Цей авіаудар став відповіддю на цинічні дії армії держави-агресора, яка продовжує терор проти України щоденними запусками десятків ударних дронів по населених пунктах, руйнує цивільну інфраструктуру і житлові будинки, вбиває мирних українських громадян.
Відомо, що з локації "Погар" неодноразово фіксувалися запуски російських БпЛА.
Знищення зазначеного пункту пропуску знижує потенціал ворога щодо ведення бойових дій проти підрозділів Сил оборони України в Сумській області та на Курському напрямку.
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